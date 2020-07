Gabriela Firea, de urgenţă la Spitalul Cantacuzino. Ambulanţa a intervenit la Primăria Capitalei

Gabriela Firea a ajuns joi după-amiază la Spitalul "Dr. Ioan Cantacuzino". Cancan scrie că la scurt timp după ce ar fi primit îngrijiri în propriul birou, Gabriela Firea a ieșit din clădirea Primăriei Generale, a urcat grăbită în mașină și a plecat spre spital. În drum, maşina în care se afla Gabriela Firea a oprit la o farmacie, de unde șoferul i-a adus medicamente.

Surse citate de România TV au precizat că în cazul Gabrielei Firea a fost vorba despre o lipotimie. Edilului i s-ar fi făcut rău din cauza căldurii şi a programului încărcat care nu i-a permis să se alimenteze corespunzător. Medicii i-au pus o perfuzie şi după ce şi-a revenit, Gabriela Firea a plecat de la spital.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a suferit anul trecut mai multe operații la colon. Intervenţiile au fost făcute la spitatul "Dr. Ioan Cantacuzino".

Adevărul despre boala Gabrielei Firea. I s-a găsit o sârmă de 3 cm în colon VIDEO

Primarul general al Capitalei împreună cu soțul său, Florentin Pandele au oferit detalii în premieră la România TV despre momentele cumplite prin care primarul Capitalei a trecut. Florentin Pandele a povestit cum în corpul soției sale i s-a găsit o sârmă de 3 cm.

În decembrie a avut o intervenţie chirurgicală de urgenţă, în ianuarie încă o intervenţie chirurgicală unde i s-a găsit o sârmă de vreo 3 cm în colon. În martie a avut cea mai importantă intervenţie chirugicală, care ne-a dărâmat pe toţi, numai pe ea nu. Eu cred că fac parte din categoria oamenilor puternici. Atunci mi-am dat seama că sunt foarte slab şi m-am întors pentru a nu ştiu câta oară cu faţa la Dumnezeu. Mi-am rugat în regim de urgenţă câţiva prieteni, cărora vreau să le mulţumesc. În acea noapte au închiriat un avion să o ducem la o clinică la Nisa. Ceea ce ea nu a acceptat. I-am zis: 'Gabi, nu există ce spune lumea. Avem acasă doi copii mici, cei mari sunt pe picioarele lor, te rog frumos, hai să mergem.' Cei mai buni medici gastro erau plecaţi la un congres. Am vorbit cu un medic să o sedăm. Mi-a zis că nu avem cum să plecăm cu ea", a declarat Pandele, într-un interviu pentru România TV.

"Eu nu am ascuns nicio secundă că m-am simțit în ultimele luni rău. Că am încercat mai multe variante de tratamente, mai multe cure alimentare și am eliminat f. multe alimente din hrana de zi cu zi, aproape am eliminat toate alimentele, pt că mă simțeam f. rău și totuși mergeam în fiecare zi la serviciu, cu ac. stări grave. Până nu s-a mai putut și am ajuns cu acea ocluzie intestinală la urgență și trebuia intervenit", a subliniat Gabriela Firea.