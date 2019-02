Gabriela Firea, despre discuţia cu Dragnea: "Nu ne-am dat cu sticle-n cap"

Întâlnirea de la Asociaţia Municipiilor din România (AMR) la care a participat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a încheiat fără o concluzie. Dragnea susţine că administraţia locală va primi bani în plus prin buget, în timp ce Robert Negoiţă şi Gheorghe Falcă au declarat că liderul PSD i-a ascultat, dar le-a spus că nu are atribuţii. Dragnea a fost huiduit de câţiva protestatari şi a avut un schimb de replici cu unul dintre ei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacţionat pe Facebook, relatând că Dragnea le-a spus primarilor că nu a venit să le dea soluţii privind bugetul, pentru că nu are competenţe legale. Primarii Sectorului 3 şi ai municipiilor Arad şi Ploieşti, care sunt în conducerea Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), au susţinut, miercuri seara, la Digi24, că nu s-a ajuns la o înţelegere pe buget în întâlnirea cu liderul PSD, Liviu Dragnea, şi cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici şi că, mai mult, Dragnea le-a spus să dea oameni afară şi să găsească ei soluţii. De asemenea, le-a spus ”Puteam să nu vă dăm nimic”. Primarii spun că vor merge în Parlament la dezbaterea bugetului, pentru a susţine amendamente.

"Domnul președinte Dragnea s-a uitat la mine, nu a negat sub nicio formă, si am martori, mi-a dat dreptate în ceea ce afirm și, în final, mi-a spus doar ceea ce a devenit memorabil, că dumnealui a venit să ne asculte: Am venit să vă ascult, nu am soluții, nu am calitate legală să vă ofer soluții, nu m-am implicat. S-a derobat de orice responsabilitate. (..) Noi am avut o confruntare de idei. Că nu am ajuns ca un coleg de la Sectorul 6, care aruncă cu sticla cu apă în fruntea interlocutorului. Nu ne-am aruncat cu sticle în cap. Am discutat ca niște oameni civilizați situația. Doar că domnia sa, deși inițial făcea referiri la situația bună economiei, când au apărut chestiuni concrete din partea primarilor, nu doar a mea, a spus că nu are competențe legale", a spus Gabriela Firea, la Antena3.