Gabriela Firea, despre strada Fabrica de Glucoză: "Se vor corecta micile neajunsuri. Se caută chichiţe"

”Imaginile vorbesc de la sine”, spune Firea într-o postare pe Facebook. ”Important este că s-a fluidizat traficul în zona de Nord a Capitalei, că avem un bulevard nou, cu toate facilitățile : înlocuirea rețelei de termoficare, piste de biciclete, rampe de acces pentru riverani, iluminat public economic”, afirmă ea.

Gabriela Firea, veste bună pentru bucureşteni

Gabriela Firea a anunţat că începând de joi, 25 iunie, pe Şoseaua Fabrica de Glucoză din Capitală se circulă pe patru benzi. Lărgirea Şoselei Fabrica de Glucoză a fost primul proiect integrat de infrastructură din Bucureşti, pe lângă lărgirea carosabilului, fiind modernizate şi reconfigurate toate reţelele de utilităţi din zonă.

Astazi facem un pas important pentru rezolvarea problemei grave de trafic in zona de nord a Capitalei. Un obiectiv de investitie foarte asteptat de toti bucurestenii si de asemenea de cei care o traverseaza: finalizarea lucrarii care s-a numit pe scurt „largirea bulevardului fabrica de glucoza" de la 2 benzi la 4 benzi. S-a lucrat intens, mai ales in ultima perioada. S-a dat drumul circulatiei pe 4 benzi. Nu este doar o largire. Asadar, in afara de partea carosabila avem si piste pentru biciclisti de 1,5 m, alveola unde am platat si vom planta in continuare copaci.

Sunt convinsa ca se poate circula pe 4 benzi. Aici era foarte aglomerat. Se faceau si peste 40 de minute, chiar si 50 de minute doar 2 km. Acest lucru nu se va mai intampla, pentru ca am ajuns de la 2 benzi la 4 benzi.

Pe cealalta portiune, intre Barbu Vacarescu si Floreasca, se lucreaza in continuare", a spus Gabriela Firea.

Proiectul de lărgire a Şoselei Fabrica de Glucoză a fost modificat în timpul execuţiei, în funcţie de cerinţele locuitorilor din zonă. Fiecare bandă are 3,5 metri lăţime, iar trotuarele vor include şi o pistă pentru biciclişti cu o lăţime de 1,5 metri pentru fiecare sens. Proiectul a fost început pe timpul mandatului lui Sorin Oprescu și continuat de Firea.

Predarea amplasamentului către constructor a avut loc pe 3 august 2018, însă execuţia propriu-zisă a început în 29 octombrie 2018.

"Cele 15 luni prevăzute iniţial s-au încheiat în 29 ianuarie 2020. Întârzierile au fost cauzate de imposibilitatea închiderii totale a traficului, dar şi de lucrările neprevăzute apărute, cum ar fi reproiectarea zonei Intrarea Chefalului", a mai explicat Gabriela Firea.