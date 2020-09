Gabriela Firea ia în calcul o candidatură la parlamentare şi nu exclude o posibilă participare la alegerile prezidenţiale din 2024

Fostul primar al capitalei a fost întrebat de moderator la Antena 3 dacă intenționează să candideze în 2024 și la care dintre scrutinuri, în condițiile în care vor fi organizate și alegeri locale, și prezidențiale.

Firea a declarat că va candida pentru Primăria București, dar a spus că nu exclude nici varianta prezidențialelor.

De asemenea, aceasta a declarat la România TV că nu va da înapoi din lupta cu Nicuşor Dan.

"Nu am de ce să mă tem. Am lucrat mai mult decât legal şi am fost extrem de atentă şi niciodată nu am fost superficială în sensul că să dau drumul unor documente. Le-am spus tuturor directorilor care îşi asumau prin semnătură să citească de 10 ori, de 20 de ori înainte să pună o semnătură de specialist. Dumnealui va face multe plângeri dar finalul va fi zero pentru că ştiu cum am lucrat, cât d ecorect şi de legal am lucrat şi noi am aut cele mai multe controale din ţară", a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a declarat la România TV că va depune contestaţie în legătură cu alegerile din 27 septembrie şi că "există semne că rezulatul nu este tocmai cu realitatea.

"Nu e chiar înfrângere. Înfrangere era dacă contracadidatul meu avea dublu. Am avut coloană vertebrală să nu contest rezulatul. Nu am vrut să cer renumărarea voturilor ca să nu par în faţa dumneavoastră ca un om care nu acceptă înfrângerea. Nu vreau să par omul care nu acceptă o situaţie. Nu văd nimic rău în renumărarea voturilor. Mă miră faptul că nu se doreşte renumărarea voturilor la sectorul 1. Dacă totul e curat de ce nu se acceptă?