Gabriela Firea, anunţ de ultimă oră! "Vom face contestaţie. Există semne că rezultatul nu este întocmai cu realitatea"

"Nu e chiar înfrângere. Înfrangere era dacă contracadidatul meu avea dublu. Am avut coloană vertebrală să nu contest rezulatul. Nu am vrut să cer renumărarea voturilor ca să nu par în faţa dumneavoastră ca un om care nu acceptă înfrângerea. Nu vreau să par omul care nu acceptă o situaţie. Nu văd nimic rău în renumărarea voturilor. Mă miră faptul că nu se doreşte renumărarea voturilor la sectorul 1. Dacă totul e curat de ce nu se acceptă?

"Am decis de comun acord că astăzi şi în întreaga perioadă să se verifice procesele verbale şi cifrele. Dincolo de mine, de a spune clar ca ne-am decis că vom contesta acest lucru, există semne că rezultatul nu este tocmai cu realitatea şi poate se leagă cu se s-a întâmplat în ziua alegerilor când la prânz aveam mai multe procente peste Nicuşor Dan", a declarat Gabriela Firea la România TV.

Biroul Electoral Central a publicat datele parţiale centralizate până marţi, 29 septembrie, la ora 20:00, după ce au fost numărate aproximativ 97,92% dintre voturi. Gabriela Firea a obţinut 37,98% dintre voturile bucureştenilor.

Gabriela Firea a vorbit şi despre afirmaţii lui Sorin Grindeanu în legătură cu frauda din Sectorul 1.

"Am primit și eu informaţiile, vă precizăm că am acceptat cu demnitate scorul am așteptat rezultatele de la BEC. Nu ne-am gândit că se mai poate recurge la aşa ceva, am încercat să ne punem întrebări. Una scrie în proces alta apare, de aceea am zis că numărăm și mâine, prezentăm și vom lua o decizie dacă sunt indicii solicităm renumărare, avem semnale că în multe secții sau defectat ipad-uri, instrumente necesare, tablete sts și mult timp nu au mers.

Eu la prânz stăteam bine peste Dan, după au zis ca dam diferenţă mare, va daţi seama unde s-a ajuns nu mi-a dat prin cap să am strategie, fiecare gândeşte ce ar fi făcut el, faptul ca el vehicula că va fi diferenţă mare, neştiind finalul, îmi dă de gândit. Cu o seară înainte face afirmații cum stau lucrurile ceea ce e inacceptabil, ştim diferenţa între un sodaj și un exit-poll dar niciodată nu au fost diferenţe aşa mari între acest tip de sondaj și exit poll", a adăugat Gabriela Firea.