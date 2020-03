Gabriela Firea închide Primăria, se pregăteşte de noi cazuri şi îi răspunde elegant lui Ludovic Orban: Mă fac că nu am auzit

Gabriela Firea a reacţionat într-o intervenţie telefonică la emisiunea lui Victor Ciutacu.

"Nu-i răspund aşa cum ar merita domnului premier demis, pentru că suntem într-o situaţie dificila la nivel national. Ma fac ca nu am auzit acele cuvinte. Am colaborat foarte bine cu Arafat, Streinu- Cercel, suntem o echipa şi lucram pentru binele cetăţenilor acestei ţări. Nu m-am interferat cu grupul de comunicare. Am facut comunicarea in ceea ce o priveste pe colega noastră. Era normal să-i anunţ pe cei din primărie şi pe cetăteni de ceea ce se întâmplă.

Pimăria Capitalei a pus la dispozitie clădirea in care se află persoanele carantinate. Este jenant să vorbim in faţa telespectatorilor despre acest lucru. Nu merit această replică a domnului premier", a spus Gabriela Firea la România TV.

Reamintim că în timpul şedinţei de Guvern de marţi seară, Ludovic Orban a acuzat-o pe Gabriela Firea că a încălcat legea și le-a cerut miniștrilor săi să discute cu ea.

"Domnilor Vela şi Costache, comunicarea pe tema coronavirus nu poate să o facă oricine. Mai ales când e vorba de comunicarea unor cazuri diagnosticate. De aia am înfiinţat grupul de comunicare strategică. Să luaţi legătura cu neisprăviţii din unele locuri, în special din administraţia locală de aici, că nu au nicio calitate să comunice informaţii de felul ăsta. Comunicarea se face sub coordonarea grupului. Nu vreau să spun că cine a dat informaţiile pe Facebook a încălcat flagrant legea, din punctul meu de vedere. Invitaţi aceste persoane să nu mai interfereze în această comunicare, pentru că dacă va da oricine informaţii, riscăm să se creeze o percepţie total falsă şi să se creeze stări pe care nu le dorim. Să comunicați și primarilor, adică primarului. Dacă vrea să comunice pe contul ei de Facebook ceva, să comunice pe teme de administraţie locale, nu pe teme grave, în care comunicarea se face într-un sistem de maximă siguranţă şi când există certitudini. Simplul fapt că are spitale în subordine, nu îi dă dreptul să rupă lanţul de comunicare existent.", a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, Gabriela Firea a anunţat la România TV că începând de miercuri, Primăria Capitalei îşi suspendă activitatea.

"Începând de mâine dimineață nu se mai lucrează la Primăria Capitalei. Mâine se face o dezinfectare a întregii clădiri cu maximă responsabilitate și seriozitate. S-au întrerupt activitățile cu relațiile cu publicul în această perioadă. Până pe data de 22 martie s-a suspendat programul, dacă e nevoie prelungim.

Sunt măsuri pentru protecția cetățenilor care au de rezolvat probleme la Primărie și pentru angajați. Mâine avem ședință de consiliu general. Avem nevoie de rectificare bugetară de 7 milioane lei. Sunt necesari aceşti bani unor spitale aflate în administrarea noastră și a unor unități din subordinea Ministerului Sănătății, pentru achiziția unor aparate de teste pentru coronavirus, kituri, combinezoane", a spus Gabriela Firea la #RomaniaTv".