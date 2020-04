Gabriela Firea: "Primăria a cheltuit în această perioadă de criză sanitară 10 milioane de euro şi a primit 0 lei la rectificare"

Firea a declarat la începutul şedinţei de Consiliu General că Primăria a putut cheltui cele 10 milioane de euro anulând sau reducând alte proiecte, relatează News.ro.

"Vreau să vă spun că în urma rectificării bugetare la nivel naţional municipiul Bucureşti a primit zero lei, în condiţiile în care doar Primăria Capitalei a cheltuit în această perioadă de criză sanitară 10 milioane de euro, reducând sau anulând alte proiecte care, de asemenea, erau necesare Capitalei. Faptul că am putut să cheltuim aceşti bani pentru Bucureşti este un lucru bun, lucrul rău este acela că nu mai sunt bani şi din păcate pentru municipiul Bucureşti rectificarea a însemnat zero", a transmis primarul Capitalei.

Firea a mai anunţat că a cerut să fie aprobat un împrumut din Trezorerie sau de la băncile comerciale.

"Am făcut multe solicitări pentru a ni se acorda posibilitatea, deci a ni se aproba să putem contracta un împrumut din Trezorerie sau de la băncile comerciale. Încă suntem în aşteptarea acestui acord din partea centralei care acordă astfel de aprobări pentru toate autorităţile publice locale. Suntem într-un impas financiar, dar nu vrem să abdicăm, nu vrem să îi lăsăm pe bucureşteni, fără protecţie fără ca toate spitalele care sunt în administrarea noastră să aibă atât medicamente, tratamente, mijloacele de protecţie pentru cadrele medicale şi tot ce este necesar pacienţilor", a explicat Gabriela Firea.

Ea a menţionat că Direcţia de asistenţă socială trebuie să primească de urgenţă două milioane de euro.

"De aceea ca un prim pas în aşteptarea şi a unor măsuri constructive din partea Executivului, vom face relocări în cadrul aparatului propriu în special pentru ASSMB, administraţia care răspunde şi gestionează cele 19 spitale şi de asemenea pentru direcţia noastră generală de asistenţă socială care trebuie să primească urgent două milioane de euro deoarece asigură masă caldă sau produse de strictă necesitate pentru mii de beneficiari din municipiul Bucureşti. Nu putem să îi lăsăm pe oameni fără hrană, nu putem să îi lăsăm pe oameni fără medicamente, fără aprovizionarea şi dotarea spitalelor. Acestea sunt servicii esenţiale", a explicat primarul Capitalei.

