Andrei Caramitru, atac dur la adresa fostului său şef: "Incredibilă ieşirea lui Barna de azi. Bezna minţii"

"Incredibilă ieșirea lui Barna de azi. Îl compară pe Iohannis cu Vadim Tudor. Bezna minții. Sincer - mă bucur că am scris niște propuneri clare de reformă în USR după dezastrul de la prezidențiale, că nu am mai trecut pe acolo de atunci și că nu am mai avut vreo discuție cu Dan (pentru că în loc de schimbare de direcție spre esență USR au ajuns doar în lupte fratricide și poziții publice greșite). Mă bucur că mi-am înaintat demisia de acolo deja acum ceva timp (cu clauza că mă reîntorc doar dacă lucrurile revin pe un făgaș pozitiv)", a scris Andrei Caramitru, miercuri seară, pe pagina de Facebook.

"Păcat de USR/PLUS că sunt așa de mulți oameni ok acolo. Nu îi înțeleg cum tolerează inepțiile unora. Păcat. Mare păcat. Poate - poate - reușesc totuși să se trezească. E important pentru modernizarea țării asta. Dați-le naibii de liste de candidați și de lupte de culise. Reveniți la ce erați! USR era speranța țării ăsteia acum un an. Se poate. Un pic de curaj ce naiba! Eu oricum îi votez, dar e nevoie de mult mult mai mult", a adăugat Caramitru.

Dan Barna a criticat mesajul transmis de Klaus Iohannis cu privire la proiectul referitor la autonomia Ţinuţului Secuiesc, adoptat tacit de Camera Deputaţilor şi respins ulterior de Senat. Liderul USR susţine că afirmaţiile preşedintelui sunt regretabile, fiind asemănătoare celor cu temă naţionalistă ale lui Vadim Tudor sau ale lui Traian Băsescu.