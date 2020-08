Gabriela Firea:"Primăria Capitalei va asigura testarea gratuită a tuturor elevilor şi profesorilor din Bucureşti"

"Pentru ca Guvernul nu face nimic concret pentru inceperea in siguranta a anului scolar, Primăria Capitalei va asigura testarea gratuita a tuturor elevilor din București care, după reînceperea școlii, prezintă la triajul de dimineață mici semne de îmbolnăvire - febră, tuse, strănuturi repetate, roșu în gât etc, cu acordul parintilor.



De asemenea, la începerea noului an școlar vor fi testate și toate cadrele didactice de la unitățile de învățământ din Capitală care vor dori acest lucru.



Pentru acest program, Primăria Capitalei va amenaja în clădirea vechiului spital Gomoiu un laborator de analize, dotat cu aparate de testare de tip PCR, în care vor lucra medici și asistente din spitalele alflate în administrarea Municipalității.



Finanțarea acestui program se va face exclusiv de la bugetul Capitalei", este mesajul transmis de Gabriela Firea.

