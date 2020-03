Gabriela Firea, primarul Capitalei: "Săptămâna viitoare probabil vom închide parcurile din Bucureşti"

Primarul Bucureştiului, Gabriela Firea, a făcut un apel la toţi cetăţenii capitalei să respecte recomandările autorităţilor şi a anunţat şi cum îi ajută instituţia pe care o conduce.

"Recomandarile trebuie sa fie luate foarte in serios. Persoanele care nu lucreaza in servicii vitale, trebuie sa lucreze de la domiciliu, cu acordul angajatorului. Nu cred ca este cazul sa ajungem la masuri foarte aspre, ca cetatenii sa simta ca autoritatile au o atitudine agresiva. Doar impreuna putem sa ne salvam, nu sabontandu-ne unii pe altii.

Ceea ce s-a intamplat in weekend, oamenii si-au pus viata in pericol si au pus presiune pe sistemul de sanatate. In momentul in care antreprenorii au inteles sa diminueze sau sa stopeze activitatile, cum sa nu inteleaga cei care nu au ceva vital de facut pentru societate sau pentru ei insisi? Venim in sprijinul seniorilor din capitala sau pentru familiile monoparentale. Avem si un TelVerde. Le ducem mancarea direct acasa celor care nu au pe nimeni sa-i ajute.

Ii rugam pe presedintii de asociatii sa ne contacteze, daca stiu ca au in blocurile lor cazuri. Avem si cantina sociala in zona Grivita, dar nu vrem sa o aglomeram. M-am sfatuit cu mai multi bucuresteni. Unii sunt suparati ca s-ar putea sa sufere toti din cauza unora care nu respecta recomandarile. Pe de alta parte, am vazut cu totii ce s-a intamplat in weekend. Am decis ca saptamana asta sa lasam parcurile deschise, pentru ca oricum e vremea urata si nu cred ca se inghesuie lumea in parcuri. Dar saptamana viitoare vom lua si aceasta decizie, daca nu se vor respecta aceste recomandari."

Gabriela Firea s-a referit şi la colaborarea dintre primărie şi ministerul Sănătăţii în ce priveşte sistemul medical.

"Pe latura medicala tinem legatura cu Ministerul Sanatatii, avem 19 spitale in subordine si trebuie sa colaboram in aceasta perioada. Am salutat decizia de transformare a spitalului Colentina in spital suport pentru Matei Bals. Politica si strategia medicala in aceasta perioada este sa nu introducem pacientii cu COVID in spitalele mari, nu dorim sa repetam greselile din Italia.", a declarat primarul.

"Informatiioe complete vizand numarul de teste sunt la ministerul Sanatatii, nici eu nu le-am mai primit de cateva zile, dar nu sufar pentru acest lucru. Pot sa confirm ca in ultimele zile si in municipiul Bucuresti s-au facut sute de teste. Avem peste 100 de testari zilnice, de aceea si creste numarul persoanelor declarate, chiar daca pare ingrijorator. Lucrul bun e ca au inceput sa se faca pe scara larga, dar nu trebuie sa slabim ritmul. Spitalele sunt pregatite in acest moment cu zone de triaj, astfel incat sa nu existe cazuri in care vin oameni cu alta patologie si se constata ca este pozitiv si pentru coronavirus. Foarte important este sa protejam medicii, care trebuie sa aiba masti, manusi, combinezoane. Am reusit in aceasta seara sa identificam 20 de camere pentru 20 de medici care au intrat in contact cu o persoana infectata.", a completat Firea.