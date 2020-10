Gabriela Firea răspunde acuzaţiilor lui Cîţu: "Este realmente de râs. Au plecat inspectorii cum au venit" VIDEO

Cîţu a susţinut că Inspecţia Financiară a descoperit mai multe neregul la Primăria Capitalei, clarificând apoi, pe Facebook, că prejudiciul total ar fi în jur de 200 de milioane de lei.

El a mai afirmat că şi la datorii "situaţia arată rău, arată clar o administrare proastă a banului public". Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea a venit rapid cu replica.

"A început campania pentru alegerile parlamentare. Din păcate, această campanie va fi la fel de mincinoasă și urâtă la fel ca și campania de la alegerile locale. Cei care au de pierdut sunt cetățenii. Referitor la afirmațiile de astăzi ale domnului ministru Cîțu, nu pot să spun decât că e de râs. Realmente este de râs. Nu a găsit absolut nimic. A început un control politic anul trecut, au plecat inspectorii la MFP așa cum au venit și s-au reîntors spunând că dacă nu scriu ceva, orice, vor fi dați afară", a spus Firea la sediul PSD.

De asemenea, Gabriela Firea susține că Florin Cîțu își folosește funcția de ministru al Finanțelor pentru a se război cu contracandidații săi, în condiţiile în care primarul încă în funcţie deschide lista PSD pentru Senat la alegerile parlamentare.

"Eu sunt cap de listă al PSD la Senat în București, Florin Cîțu este primul loc al PNL la Senat tot în Capitală. Rămâne să vedem ce vor alege bucureștenii, dacă vor alege un ministru care a îngropat complet economia.", a adăugat fostul primar al Capitalei.

Gabriela Firea se simte vinovată

"Noi oricum am lăsat hoția la o parte. Noi n-am avut-o, cel puțin eu chiar n-am avut-o.

Eu sunt într-o situație neplăcută din moment ce am validat lista mă simt și eu vinovată, chiar dacă n-am făcut eu toate propunerile neștiind la ce discuții s-ar ajunge în spațiul public. Dacă aș fi câștigat alegerile, nimeni n-ar mai fi zis nimic", a spus Gabriela Firea.

Fostul premier Petre Roman s-a retras de pe lista de consilieri generali ai Municipiului București, după eșecul Gabrielei Firea la alegerile locale din 27 septembrie.

"Eu trebuia să preiau președinția Comisiei de Urbanism și să pun în aplicare două proiecte. Ea nu a ajuns primar general, nu există majoritate PSD. Am avut o întâlnire și am constatat că nu are sens să merg mai departe", şi-a explicat Petre Roman gestul.

Cornel Dinu și Daniel Pancu au invocat motive legate de continuarea activitatății sportive.

