Florin Cîţu, după Inspecţia Financiară la PMB: "Banii existenţi pentru subvenţii, un miliard de lei, au ajuns în altă parte"

"Am cerut o situație a modului în care au fost cheltuiți banii publici în instituțiile statului. Situația pe care am primit-o a fost departe de a fi îmbucurătoare. Am găsit companii care nu au avut o analiză a situației economice financiare făcută în ultimii 10-15 ani", a spus Cîţu.

"Inspecția finanțelor publice a ocolit toate aceste companii ani la rând. Printre acestea era și Primăria Municipiului București. Se fac și la Ministerul Transporturilor, şi la Ministerul Economiei. Aceste controale se vor face la toate instituțiile publice

Veniturile Primăriei București în 2020 sunt în jur de de 3,5 miliarde lei. Încasările în septembrie sunt la aproape 99%. Sunt subvenții la energie și la transportul public, două cheltuieli importante. Bugetul a avut aceste sume pe trimestre. La execuție energia termică a fost plătită doar 331 milioane lei până în septembrie, din 935 milioane, cât este pe tot anul, iar la transportul în comun 624 milioane din 1,5 miliarde. Bani au fost trimiși la primărie. Plata subvenției la energie. Prin OUG 135/2020 au fost alocați bani, un miliard de lei, iar acești bani puteau fi folosiţi de Primăria Municipiului București pentru plata unor restanțe. Au fost alocați pentru plata subvențiilor. Plata către subvenție nu s-a făcut. Unde au ajuns acești bani și la cine? Vom verifica şi vom afla.

Situația la datorii arată rău. Arată o administrare proastă a banului public. În acest moment, Primăria Municipiului București are datorii către Elcen și Radet de 837 milioane lei.", a adăugat ministrul Finanţelor.

