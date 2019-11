Gabriela Firea, replică pentru Ludovic Orban: Este o adevărată calamitate

"Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publică. Îl provoc la o dezbatere, să vorbească de Bucureşti pentru că a fost viceprimar, însă e o adevărata calamitate. Licitaţia pentru construirea Sălii Polivalente s-a organizat în 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie. Imi pune mie in carca acest lucru", a răbufnit Gabriela Firea.

"Contributia bucurestenilor la PIB e foarte mare. A mai fost cineva suparat pe bucuresteni si nu i-a mers f bine. Dumnealui nu polemizeaza cu Firea, ci cu bucurestenii".

Gabriela Firea a mai spus ca Romania va avea prima femeie presedinte. La Bucuresti am avut 10 mii de voturi in plus fata de alegerile europarlamentarei. Partidele care ne fac opozitie incorecta au scazut in preferintele bucurestenilor. Sunt convinsa ca in aceste doua saptamani vom munci in continuare si vom scoate un scor foarte bun. Oricum sunt interimar, pot fi promovata sau schimbata oricum, dar nu e cazul sa ne punem mandatul pe masa. Impreuna am reusit sa facem ce spunea ca este imposibil: Dancila in turul 2. Deci sa ne bucuram de succes, nu sa ne depunem mandatele. Cum sa fie o problema candidatul daca a intrat in turul 2? Parca am fi iesit pe locul 4, asa ma intrebati. S-a dorit mult ca PSD sa nu mai fie de 40. Iata, s-a reusit”, a zis Firea.

"Mi-as dori sa am o dezbatere in turul 2. Iohannis ar trebui sa particiepe. iI provoc public pe Ludovic Orban pentru ca vrea sa ne demonstreze ca le stie pe toate si de regula acestia sunt foarte superficiali si nu stiu nimic. Am vazut ca la instalarea tuturor ministrilor a avut o referire si la adresa mea. Sunt o muza pentru noul premier, cand adoarme se gandeste la mine pt ca aproape toate declaratiile lui contin numele meu. Inseamna ca sunt o persoana de luat in seama. Il provoc la o dezbatere pt a vedea toata tara cat de incompetent este".





De unde a pornit disputa

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a depus o cerere prin care solicită construirea sălii polivalente, aflată în plan de mai mulţi ani, cu fonduri de la Compania Naţională de Investiţii, a afirmat premierul Ludovic Orban, care a precizat că va ''analiza cu maximă atenţie'' situaţia, având în vedere că Bucureştiul este "cel mai bogat" oraş din România.



"Proiectul sălii polivalente a început în perioada în care eram viceprimarul Capitalei. Cred că şi indicatorii tehnici şi economici au demarat în perioada respectivă, era prin 2007, dacă îmi aduc aminte, şi suntem în anul 2019. Şi nu s-a ajuns la o soluţie.



Am să vă spun din capul locului, doamna Firea vrea să facă sala polivalentă prin CNI. Voi analiza cu maximă atenţie această solicitare, pentru că Bucureştiul este cel mai bogat oraş din România, iar CNI încasează taxe şi impozite pentru a susţine investiţii mai degrabă din comunităţi care nu au resursele necesare'', a declarat Orban cu ocazia instalării oficiale în funcţie a ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, informează Agerpres.



''Faptul că nu e construită încă această sală polivalentă se datorează managementului catastrofal de la nivelul Primăriei Capitalei, care e demonstrat şi de blocarea lucrărilor la patinoarul Flamaropol, din motive care ţin de management al proiectului, respectiv de beneficiar mai degrabă decât de constructor sau de alte situaţii. În ceea ce priveşte pista olimpică (n.r. - pentru canotaj), cred că e o chestiune pe care putem să o adăugăm în priorităţile noastre", a mai spus Orban.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat la finalul lunii august că discută cu Compania Naţională de Investiţii (CNI) pentru a suporta în parte cheltuielile cu noua sală polivalentă din Bucureşti care se află la stadiul de proiect de mai mulţi ani.