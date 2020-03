Gabriela Firea: Viteza de testare a pacienţilor din Bucureşti a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste

"Imagini in premiera cu aparatele de testare RT PCR, care maresc de 8 ori viteza de testare a coronavirusului. Datorita aparatelor achizitionate de Primaria Capitalei, viteza de testare a pacientilor din Bucuresti a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste.

Primaria Capitalei a investit numai in aceste zile, 4 milioane de euro in aparatura si echipamente de protectie pentru spitalele din Bucuresti.

Am avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii ASSMB precum si cu directorul medical al Spitalului dr. Victor Babes, pentru a discuta despre masurile luate de Primaria Capitalei in aceasta perioada de criza sanitara.

Iata ca in aceste zile atat de dificile avem si vesti bune pentru bucuresteni si nu numai! Incepand de astazi, viteza de testare a pacientilor internati in spitalele Victor Babes si Matei Bals a crescut foarte mult pentru ca, datorita proiectelor votate in cadrul CGMB, s-a reusit achizitionarea a 4 aparate medicale ultramoderne, penrtu spitalul Victor Babes: 2 aparate PCR de diagnosticare moleculara a infectiei COVID 19; un aparat care permite o viteza mai mare de efectuare a analizelor de testare (un sistem de extractie automata de acizi nucleici) si un aparat de hemodiafiltrare care va fi utilizat in tratamentul pacientilor bolnavi de COVID-19 care dezvolta complicatii renale, intrucat acesta suplineste functia rinchilor.

Totodata, am alocat fonduri pentru achizitia altor doua aparate PCR pentru institutul Matei Bals.

Cu aceste aparate am putut creste de 8 ori viteza de testare in municipiul Bucuresti: daca pana acum se puteau face 120 de teste pe zi, în acest moment, cu această aparatură de noua generatie, se realizeaza chiar și peste 900 de teste pe zi.

Prezenta la intalnire, dr. Simin Florescu, director medical la spitalul Victor Babes a declarat: „Aparatele achizitionate de Primaria Capitalei prin ASSMB reprezinta o investitie medicala foarte importanta pentru noi in ceea ce priveste diagnosticul cu noul coronavirus. Ma refer la capacitatea de testare in masa - fiind vorba despre un extractor automat care ne va creste capacitatea si viteza de testare a mai multor probe simultan pentru noul coronavirus - precum si la capacitatea noastra de a diagnostica mai rapid, fiecare caz in parte, lucru care ne ajuta extrem de mult in distribuirea pacientilor in spital. Aceste achizitii ne ajuta sa separam pacientii confirmati de cei negativi si putem face si mult mai multe teste. Totodata, acest aparat multiplex ne ajuta sa diferentiem mai multe tipuri de germeni pentru fiecare pacient, printre care si noul coronavirus."

Pana in prezent ASSMB a achizitionat echipamente si dezinfectanti in valoare de aproximativ 2,4 milioane euro

La randul sau, directorul General al ASSMB, Vasile Apostol, a explicat ca Primaria Capitalei, prin ASSMB, a alocat pentru spitalele aflate in administrare, special pentru masuri de combatere a coronavirusului, peste 4 milioane de euro (20 de milioane de lei).

Din aceste sume au fost cumparate aparatele pentru spitalul Victor Babes, iar restul reprezinta bani pentru echipamente de protectie (masti, combinezoane etc.)

Pana in prezent ASSMB a achizitionat echipamente si dezinfectanti in valoare de aproximativ 2,4 milioane euro (12 milioane de lei), a fost lansata procedura de achizitie de alte echipamente si dezinfectanti in valoare de alti 3,5 milioane de lei iar in paralel, spitalele isi fac propriile achizitii.

Este important de subliniat ca Primaria Capitalei, prin ASSMB, contribuie financiar atat pentru inchirierea unui hotel unde sa fie cazati medicii si asistentele cat si pentru inchirierea unor containere de triaj pentru unitatile medicale.", a scris primarul Bucureştiului pe Facebook.