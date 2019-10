Articol publicat in: Societate

Gafă a Poliţiei în Timişoara. Au descins la o adresă greşită şi au luat pe sus o femeie în locul unui bărbat căutat de autorităţi

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gafă incredibilă a Poliției, la Timișoara. Patroana unei firme a fost luată pe sus de poliţişti. Femeia era nevinovată, doar că oamenii legii s-au dus la adresa greșită pentru un mandat de aducere. Ridicolul situației face că Poliția căuta de fapt un bărbat. Femeia a trimis o plângere împotriva polițiștilor la Inspectoratul Județean de Poliție Timiș și la Poliția Română și speră că se va face dreptate, potrivit pressalert.ro. Femeia a povestit că la începutul acestei săptămâni, în jurul orei 15.30, când se afla la punctul de lucru al firmei sale, aflat pe str. Constructorilor, nr. 5, au intrat în imobil trei agenți de la Secția 5 de Poliție din Timișoara, un bărbat și două femei. Aceștia i-au spus că dețin un mandat de pus în executare pe numele lui Szabo Iulius Ludovic, care locuiește pe B-dul Constructorilor, nr. 6, din Timișoara. "Precizez că Bulevardul Constructorilor se află în zona Calea Buziașului din Timișoara, deci într-o zonă diametral opusă a orașului, față de locația în care au pătruns polițiștii în mod abuziv, ceea ce am comunicat și polițistilor, pentru ca aceștia să conștientizeze că au comis o eroare. Polițistul mi-a spus că știe că adresa căutată este în zona Calea Buziașului, dar a insistat să ceară detalii despre persoana pe care nici eu și nici angajații mei nu o cunosc. Polițiștii mi-au spus că e obligatoriu să dau o declarație. Eu le-am comunicat (iar) că la această adresă nu locuiește niciun Szabo Iulius Ludovic și că nu pot da o declarație despre o persoană despre care nu cunosc absolut nimic. Agenții au insistat, după care m-au amenințat că vor cheama încă un echipaj ca să le ia tututor angajaților o declaratie, din cauză că eu nu am vrut să declar ce doreau ei (lucrătorul de poliție trebuia să îți facă treaba, îmi spunea în mod repetat că l-au căutat pe numitul Szabo Iulius Ludovic și în partea cealaltă a orașului, nefiind de găsit, și s-au gândit că acesta se află la mine, în punctul de lucru al firmei). I-am rugat să părăsească sediul și aceștia au refuzat categoric, rămânând abuziv în incinta imobilului", a explicat femeia în plângerea la IPJ Timiș. Femeia a susţinut că a fost bruscată, împinsă de poliţişti pentru că nu a vrut să le dea cartea de identitatea şi pentru că nu a dorit să dea declaraţie că persoana căutată nu locuieşte la adresa respectivă. Femeia a reuşit să sune la 112, iar în urma apelului ei, oamenii legii au părăsit sediul firmei. Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Timiș face cercetări în acest caz. loading...

