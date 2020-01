Eroarea Anei Birchall pe Facebook la aniversarea lui Eminescu: "Încep să vă trimit drafturile". Explicaţia fostului ministru

Miercuri se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului național al României, Mihai Eminescu, și este sărbătorită și Ziua Culturii Naționale, ocazie punctată cu mesaje de majoritatea personalităților din România.

Printre acestea se numără și Ana Birchall, care a postat pe contul de Facebook un mesaj aparent primit de la un consultant de imagine, dar nu a sesizat că prima frază era o explicație primită de la persoana care îi trimisese textul: "Bună ziua. Încep să vă trimit drafturile. Azi, Eminescu care va intra pe 15" este începutul postării Anei Birchall, care continuă cu citate din George Călinescu, considerații "personale" și amintiri din copilăria autoarei postării.

"Îmi aduc aminte de parcă a fost ieri ce mândră am fost când în liceu am memorat Luceafărul... și am primit și nota 10!".

Ulterior postarea a fost editată, acum introducerea fiind "Mihai Eminescu, un geniu autentic al culturii româneşti".

Mai mult, Ana Birchall îşi şi explică gafa într-un comentariu la aceeaşi postare: "eu sunt destul de toleranta si las sa se exprime fiecare cum doreste si cum este ... sunt curioasa cum se simt acum acele persoane carora le-am spus ce s -a intamplat: un mesaj trimis de mine unei pers care are acces la pagina mea ca sa posteze dat fiind ca eu de 24 de h sunt pe drum revenid acasa din Laos! Nu ma astept la scuze desi decenta reclama acest lucru! PS marele draft e un text postat de mine de anul trecut pentru ca am obiceiul sa reiau postari mai vechi ( fie legate de zile religioase sau culturale) care inseamna ceva pentru mine!".