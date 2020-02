George Burcea, despre divorţul de Andreea Bălan. Ce s-a întâmplat cu verigheta lipsă

Actorul a declarat într-o emisiune faptul că între el şi Andreea Bălan nu sunt probleme, însă fiecare dintre ei are anumite lucruri de făcut şi îşi gestionează timpul şi sarcinile aşa cum consideră că este mai bine.

„Ce e asta? Este statusul ei? Iartă-mă! Am fost la repetiţii de teatru, am început două spectacole noi, scriu la un roman, la o piesă de teatru. Să vorbim de asta şi de ce fac eu. Eu nu stau să-mi urmăresc oamenii. Pentru ceea ce postează Andreea, pentru ceea ce spune Andreea, să o inviţi pe ea. Nu comentez ceea ce face Andreea. Noi ne dorim de foarte mult timp să separăm lucrurile alea profesionale. În casă suntem o familie, încercăm să ne împărţim treburile, să ne organizăm timpul", a declarat George Burcea.

George a vorbit şi despre lipsa verighetei, acesta a explicat că verigheta lipseşte din luna ianaurie, de când cei doi au fost în vacanţă.

"Suntem şi acum împreună! De acasă vin! Am fost în vacanţă, apoi am filmat, avut repetiţii, am scris, am avut filmări... să mai fac şi vlog? Nu mai pot! Ne-am implicat, mai facem vloguri de gătit când vom mai avea posibilitatea. Dacă sunt pe set, ce să mai facem?! Fiecare îşi face treburile. Ceea ce se întâmplă între noi rămâne în casă. Verigheta lipseşte din ianuarie, de când am fost în vacanţă. I-am dat-o când m-am bălăcit. Verigheta e acasă, la Andreea" a completat el.

George Burcea, atac dur la adresa lui Capatos după ce a vorbit despre divorţul de Andreea Bălan

Actorul a dezvăluit întâmplări şocante care s-au petrecut în copilăria, ceea ce a stârnit interesul mai multor jurnalişti. Doi dintre ei sunt chiar Dan Capatos şi Cristi Brancu, care l-ar fi chemat în emisiunea lor pe soțul Andreei Bălan, cerându-i, pentru suma de 5000 de euro, să vorbească despre copilăria lui traumatizantă și despre problemele din familia sa.