Georgiana, prima româncă admisă în Arma Carabinierilor: Cel mai frumos lucru din lume este să-i ajut pe ceilalţi

Astăzi, fetița aceea a crescut, e mare. Este mândră și a făcut propria alegere de viață: servirea Italiei în la Carabinieri. Tânăra a fost recent repartizată la secția Trescore din zona Bergamo.



Povestea ei este relatată de cotidianul L’Eco de Bergamo, într-un material intitulat „Bine ai venit, carabinier Georgiana”.



Publicația dezvăluie un fapt: Georgiana, acesta este numele ei, este prima femeie Carabinier în serviciu în provincie; un dublu record, fiind și prima româncă intrată în rândurile Carabinierilor, potrivit gazeta românească.com



Georgiana Alice Darie, dublă cetățenie, italiană și română, are 20 de ani. Are o sora în vârstă de 4 ani, căreia îi poate da un mare exemplu. Mândria familiei: mamă muncitoare și tată meșteșugar, cu o mică activitate proprie. O familie muncitoare.



Împreună cu alți tineri colegi, a venit să întărească forțele Carabinieilor: „Părinților mei le-au trebuit cinci ani pentru a obține cetățenia, iar ei au făcut-o pentru mine – a declarat Georgiana pentru Eco -.



De când eram copil, am încercat întotdeauna să rezolv problemele pe cont propriu, dar cel mai bun lucru din lume este să-i ajut pe ceilalți și pentru asta mi-a plăcut întotdeauna activitatea carabinierilor. Vreau să fiu aproape de oameni, să îi ascult și să le ofer confort chiar și în cele mai mici lucruri ”.