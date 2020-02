Gestul unui jandarm din Iaşi care a sărit în ajutorul unui sătean snopit în bătaie. A alergat un kilometri ca să prindă agresorii

Plutonierul Gabriel Faraon a văzut că un bărbat din localitatea Răducăneni a fost snopit în bătaie de trei tiner care i-au furat suma de 550 de lei şi apoi au dat bir cu fugiţii.

După o cursă de un kilometri, jandarmul a reuşit să îl prindă pe unul dintre agresori. Ceilalţi doi s-au predat singuri.

"Mi-am făcut doar datoria!", a mărturisit jandarmul ieşean, într-un mesaj publicat de Jandarmeria Română pe pagina de Facebook.

Gabriel Faraon, şef de promoţie la Şcoala de Subofiţeri Fălticeni

Gabriel a fost șeful de promoție al Școlii de Subofițeri Fălticeni în anul 2015. S-a născut într-o familie cu posibilități modeste din comuna Răducăneni, județul Iași, iar şcoala a fost, pentru el, întotdeauna o prioritate. De educația lui Gabriel s-a ocupat îndeaproape mama sa, până în clasa a 4-a, atunci cand ea a murit.

"După, fără mama aproape, totul a fost mult mai greu, însă îi promisesem mamei că voi învăța în continuare și m-am ținut de cuvânt. La examenul de bacalaureat am luat nota 9.40. Nu-mi venea să cred! Am fost șef de promoție, puteam să-mi aleg orice loc în Jandarmerie, însă am ales să rămân alături de oamenii care mi-au fost aproape, care mi-au marcat copilăria. Aici, în Răducăneni, îi cunosc pe toti, știu pe de rost fiecare stradă, fiecare loc.

Cea mai mare satisfacție a mea este atunci când, alături de ceilalți localnici, la diferite momente, mergem în sat să-i ajutăm pe cei în vârstă. Întotdeauna se ivește câte ceva de făcut prin gospodării, fie că este vorba de tăiatul lemnelor, de alimente sau pur și simplu de-o vorbă bună. Mă simt dator să dau ceva înapoi oamenilor din rândul cărora am plecat", a precizat jandarmul ieşean.