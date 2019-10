Articol publicat in: Justitie

Gheorghe Dincă, dus din nou la INML. Specialiştii caută indicii în cazul Luizei Melencu

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Dincă este scos marţi din Arestul central şi dus la INML "Mina Minovici" pentru a fi din nou expertizat psihiatric de această dată în cazul Luizei Melencu. Anchetatorii vor să afle dacă Gheorghe Dincă avea sau nu discernământ atunci când susţine că a ucis-o pe fată. Tot la INML vor fi analizate și oasele găsite recent în liziera din Caracal, legiștii trebuie să stabilească, înainte de toate, dacă sunt de origine animală sau umană. Gheorghe Dincă a fost dus şi în data de 8 octombrie la INML. După aproape trei luni de la tragedia din Caracal şi mai multe amânări, lui Gheoghe Dincă i s-a făcut o expertiză psihiatrică. La începutul lunii Gheorghe Dincă a fost mutat la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce magistraţii Tribunalului Olt au prelungit mandatul de arestare până pe data de 24 octombrie. Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu. loading...

