Articol publicat in: Justitie

Gheorghe Dincă rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Judecătorii au prelungit joi mandatul monstrului de la Caracal

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 44 min) // Sursa: romaniatv.net Magistraţii Tribunalului București au decis, joi, să prelungească mandatul de arest pentru Gheorghe Dincă, acuzat de răpirea şi uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu. Mandatul emis anterior expira în 24 octombrie, iar judecătorii au decis prelungirea lui cu încă 30 de zile. Gheorghe Dincă este de acord cu prelungirea arestului preventiv, care s-a discutat joi la Tribunalul București deoarece își asumă faptele pe care a spus că le-a săvârșit, anunța avocatul acestuia, Claudiu Lascoschi, înainte de a intra în sala de tribunal. Citeşte şi Avocatul lui Gheorghe Dincă anunţă finalul dosarului Caracal: În circa o lună ar trebui trimis în judecată, altfel ar putea fi ELIBERAT "L-am întrebat ce poziție procesuală va avea în raport de propunere de arestare. A spus că este de acord cu ea, indiscutabil, nici nu a vrut să discute de altceva. L-am întrebat dacă e sigur şi mi-a răspuns: Sigur că-s sigur", a spus Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă. Gheorghe Dincă a fost arestat la sfârşitul lunii iulie, după ce a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu. Joi, magistraţii au decis prelungirea mandatului său cu încă 30 de zile, după cum a anunţat avocatul lui Dincă. "Da este adevărat. S-a judecat propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive. Aşteptăm soluţia care urmează a fi pronunţată. Ghoerghe Dincă s-a declarat de acord cu aceasta măsura. Îşi asumă faptele, este normal să procedeze în acest mod din punctul lui de vedere", a spus Claudiu Lascoschi. loading...

