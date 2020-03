Gheorghe Flutur a fost testat pentru coronavirus după ce a fost listat ca medic

Gheorghe Flutur ar fi fost trecut drept "medic" pe o listă pentru testarea la coronavirus, iar soția lui Vasile Rîmbu, managerul suspendat al Spitalului Județean Suceava, drept "asistentă", într-o listă cu peste 500 de nume.

"Din echipa de recoltare am făcut parte eu și încă o colegă medic epidemiolog. Personal am recoltat exudatul faringian și pe cel nasofaringian, iar colega mea a completat Formularul tipizat de însoțire a probei. Dintr-o eroare regretabilă, colega mea a bifat rubrica <> și de asemenea a completat greșit data recoltării. Anterior recoltării testului dlui Flutur Gheorghe au fost prelevate probe de la un medic. Colega mea nu-l cunoștea personal pe dl. Flutur și dată fiind suprasolicitarea noastră din aceste zile, a fost posibilă această greșeală. Menționez că Formularul de însoțire completat de colega mea este semnat și asumat de mine. Regretăm și ne asumăm greșeala făcută care nu a fost cu intenție!", a declarat medicul Cătălina Zorescu, de la DSP Suceava, potrivit ziardesuceava.ro.

Gheorghe Flutur a declarat miercuri seara, că nu știe de la cine ar fi putut să ia boala, pentru că a avut multe întâlniri în ultima perioadă. "Eu, care am muncit, n-am luat la restaurant acest virus, l-am luat muncind în această perioadă. Am conștiința împăcată, că am muncit", a adăugat el.

Liderul PNL Ludovic Orban a spus despre această situație că Gheorghe Flutur "a fost testat pentru că era contact într-o anchetă epidemiologică și e normal să fie testat așa cum sunt testate persoanele care au fost într-o anchetă epidemiologică".