Ghinion! Tipul ăsta a căzut cu maşina într-un râu la 10 minute după ce şi-a luat permisul de conducere VIDEO

Tânărul şofer, pe numele său, Zhang, abia îşi obţinuse permisul de conducere. La 10n minute după ce a devenit oficial posesorul permisului, acesta a făcut o gafă uriaşă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

În timp ce se deplasa în mașina lui nouă, a decis să-şi verifice telefonul chiar în momentul în care a virat pe un pod, ceea ce a dus la o scufundare neplanificată în râul local.

În momentul în care foloseşte telefonul la volan, nu îţi pui doar ţie viaţa în pericol, ci şi a celor care s eflaă în calea ta. Deşi existau oameni în acel moment pe pod, proaspătul şofer nu a rănit pe nimeni.

Conform rapoartelor locale, mașina sa era recent înmatriculată, semn că plănuise de ceva timp acest moment în care va putea conduce legal pe străzile oraşului. Însă ghinionul lui a fpcut să aibă parte de primul incident chiar în ziua acesta fericită. În imaginile suprinse de camerele de supraveghere amplasate pe pod, maşina lui Yhang poate fi văzută virând pe Podul Laoping, iar pe măsură ce se apropie de margine, în loc să apese frână, acesta a călcat cu toată puterea acceleraţia, plonjând în apă.

tânărul a declarat presei locale că "în timp ce conduceam, am încercat să-mi verific telefonul și să citesc câteva mesaje în timp ce două persoane erau în fața mea pe pod. Am devenit emoţionat și am făcut stânga brusc. Din fericire, mașina a plutit o vreme. Nu am putut să deschid ușa șoferului, așa că a trebuit să dau cu piciorul să deschid ușa pe partea cealaltă. Altfel, s-ar putea să nu fi ieșit niciodată, deoarece mi-am dislocat mâna în tot acest haos".

Pedeapsa maximă pentru utilizarea telefonului la volanul din China este de două puncte penalizare și o amendă de 200 de yuani, echivalentul a 110 lei. Conform postului South China Morning Post, un sondaj al Ministerului Transporturilor estimează că oamenii au de 23 de ori mai multe șanse să aibă un accident dacă se uită la telefon în timp ce conduc.