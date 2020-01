Gică Craioveanu, trimis în JUDECATĂ. Momente DRAMATICE pentru fosta glorie de la Universitatea Craiova

Gică Craioveanu a fost prins băut la volan pe 12 august 2019, la câteva ore după terminarea meciului CSU Craiova - Sepsi 0-1. Oprit pentru un control de rutină, fostul fotbalist a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost dus la Spitalul Județean de Urgență din Craiova pentru a-i fi recoltate probe de sânge.

Conform procedurii, a fost deschis un dosar penal, care a fost finalizat recent. ProSport scrie că polițiștii au trimis dosarul către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunerea de trimitere în judecată.

Gică Craioveanu, condamnat în Spania

"Am făcut o greșeală, am recunoscut-o și o să plătesc pentru ea. Îmi cer scuze nu o dată, ci de o sută de ori. Îmi pare rău că mi-am pus apropiații și în special familia, copiii într-o astfel de situație. Am promis cuiva drag că nu o să mai plătesc trei cenți amendă cât voi trăi. Eu le-am spus și polițiștilor că am greșit și-mi asum greșeala. Am recunoscut că am băut trei pahare de vin", a spus Gică Craioveanu.

Se pare că în seara cu pricina, fostul atacant a fost amenințat de mai multe persoane că va fi reclamat la Poliție.

"Nu aș vrea să vorbesc fără dovezi, dar așa este. Am auzit că un grup de cinci persoane m-a turnat polițiștilor și că d-aia am fost prins. Repet, am greșit și dacă se va considera că trebuie să plătesc în vreun fel pentru asta, o voi face. E ciudat însă cum acei polițiști au apărut dintr-o dată acolo și m-au oprit direct pe mine. Dar asta este acum, nu am cum să acuz pe cineva dacă nu am dovezi", a mai spus Gică Craioveanu.