Gică Popescu, dezvăluire-bombă despre transferul carierei. "Aşa am ajuns la Barcelona!"

Gică Popescu şi-a dorit din tot sufletul să ajungă la FC Barcelona. Iar atunci când a văzut că negocierile intră în impas din cauza sumei de transfer asupra a acceptat să renunţe la o parte din contract doar ca să ajungă pe Camp Nou.

"Când am plecat de la Tottenham la Barcelona am renunţat la 400.000 de dolari. Tottenham nu voia să renunţe, Barcelona nu voia să plătească şi atunci i-am zis agentului că din suma pe care eu o câştig în patru ani să ia 400.000 de dolari pentru transfer. Câştig eu mai puţin cu 400.000 în 4 ani şi aşa s-a făcut transferul. Au zis ok, îţi luăm 400.000 din contract şi s-au dus la Tottenham şi s-a făcut transferul. Dar eu mergeam la Barcelona. Renunţam la jumătate din contract ca să joc la Barcelona" a dezvăluit Gică Popescu la Telekom Sport.

"Eu mereu am spus că un fotbalist se simte împlinit când ia o cupă europeană şi participă la un Campionat European. Eu cu altă echipă cu care să iau o cupă europeană era greu să iau cu altă echipă şi nu puteam da cu piciorul Barcei după ce dădusem în 1990 cu piciorul la Real Madrid. Era a doua greşeală pe care aş fi făcut-o. Şi am ales să fac performanţă", a adăugat Gică Popescu.