Gică Popescu, prezentat oficial ca preşedinte la Viitorul. Ce a spus despre implicarea în proiectul Euro 2020

Gică Popescu îşi doreşte să facă alături de Gică Hagi o echipă la fel de bună cum au făcut ca jucători la cluburile unde au jucat şi să ajungă chiar şi la aceleaşi performanţe. Hagi a recunoscut că nu i-a fost uşor să-l convingă pe Popescu să accepte această funcţie.

"Vă anunţăm că de astăzi avem un nou preşedinte. Nu mi-a fost uşor să îl conving , dar cred că am ajuns la un nivel, echipa a crescut an de an şi în momentul de faţă când am împlinit 10 ani, nu ştiu dacă e coincidenţă sau nu, cred că e momentul în care noi, clubul, să începem să ne dezvoltăm, să facem lucruri importante pentru a face un pas în plus, pentru a progresa, pentru a încerca să fim mai buni. Din punctul meu de vedere era momentul ca noi să avem un preşedinte care să aibă grijă de tot ce înseamnă partea administrativă, tot ce înseamnă brandul nostru, clubul nostru şi bineînţeles să aibă grijă de partea tehnică", a declarat Gică Hagi.

"Regele" a precizat că Gică Popescu va conduce clubul. "El va conduce tot. Este un om care serios, competitiv, care o să ne ajute să devenim şi mai buni pentru că acesta este adevărul, noi şi până în momentul de faţă am crescut în fiecare an, am făcut lucruri importante şi ne dorim să facem şi mai bine. Venirea lui în familia noastră cred eu că ne face mai puternici mai buni şi obiectivul este acela de a progresa mult mai bine".

Gică Popescu a spus în cadrul conferinţei de presă că cea mai frecventă întrebare care i-a fost pusă de când a încheiat cariera de fotbalist a fost aceea când va reveni în fotbalul românesc.

"Din 2003, de când am încheiat cariera de jucător, cred că întrebarea cea mai frecventă care mi-a fost pusă a fost aceea când mă întorc în fotbal. Întotdeauna am spus că dacă mă voi întoarce în fotbal sau când voi hotărî să mă întorc în fotbal, dacă se va întâmpla la noi în ţară, o voi face numai şi numai alături de Gică Hagi într-un proiect pe care noi ni-l dorim şi l-am visat întotdeauna, să facem ceva pentru fotbalul românesc. Această tentativă a lui de a mă coopta la clubul său a încercat-o de foarte mult timp. Datorită anumitor conjuncturi colaterale proiectului său şi programului meu ne-a făcut să nu putem să mergem la drum într-un proiect cum o facem acum. Faptul că eu nu am fost prezent oficial în cadrul clubului nu înseamnă că nu am discutat mult cu el, nu ne-am sfătuit", a spus Gică Popescu.

"Baciul" a mai spus că îşi doreşte să ducă Viitorul Constanţa la o altă dimensiune şi vrea să atragă alături de club oameni potenţi financiar: "Sperăm împreună să ducem acest club la o altă dimensiune. Sperăm şi una dintre misiunile pe care le am este aceea de a aduce în cadrul clubului şi alţi oameni potenţi din punct de vedere financiar astfel încât să putem să mergem mai departe cu acest proiect la o altă dimensiune pe care Gică Hagi şi-o doreşte. A dovedit în această perioadă când a fost singur prin câştigarea campionatului şi Cupei României că ştie ce să facă din punct de vedere tehnic, însă pentru a progresa, pentru a face lucrurile într-o altă dimensiune, ştim cu toţii că este nevoie de bani".

Gică Popescu a precizat că va coordona în continuare şi proiectul Euro 2020: "Voi coordona în continuare comitetul interministerial care se reuneşte o dată pe lună. Acest proiect de interes naţional trebuie să fie important pentru toţi. Am vorbit şi cu premierul României şi i-am spus de această nouă provocare a mea şi lucrurile sunt foarte bine înţelese, stabilite. Deci nu voi neglija absolut deloc coordonarea proiectului Euro 2020".