Gigi Becali, la ÎCCJ unde se judecă cererea sa de reabilitare: "Am făcut puşcărie degeaba!"

Latifundiarul din Pipera a declarat că a făcut puşcărie degeaba "pentru că mi-au furat unii maşina" şi "pentru că am dat bani să se joace meciul de fotbal corect".

"Vin la Înalta Curte fără belele, vin cu pace, pentru albire. Înseamnă mare lucru (reabilitarea, n.r). Adică e o mică indreptare. (...) Dacă nu ceri reabilitarea, nu o iei niciodată. Trebuie să aştepţi 5 ani pentru reabilitarea de drept. Dacă aştept, doamne fereşte mai face un dosar, zice că eşti recidivist. Eu am făcut puşcărie degeaba şi de aia am şi venit să cer reabilitarea pentru ca judecatorii care au fost atunci sunt si acum, ei stiu, barfesc, stiu ca am facut puscarie degeaba. Omul care a dat puscaria nu e aici, voi stiti cine a dat-o, Livia Stanciu", a spus Gigi Becali la ICCJ.

"Dacă se desfiinţează Secţia şi dacă după aia iar face DNA, pentru că erau stăpână ţării - ei făceau, ei desfăceau, ei comandau la judecatorii ţării, venea Dumbravă. Mie Dumbravă mi-a dat puşcăria, cu Livia Stanciu. Atunci, nu mai e de stat. Dacă ei desfiinţează secţia specială, nu mai e de stat în ţara asta”, mai spune Becali, întrebat dacă mai pleacă în Grecia.

După ce a declarat iniţial că nu-l interesează drepturile de a alege şi de a fi ales, pentru că nu intenţionează să candideze pentru vreo funcţie publică, înainte de a intra în clădire a lăsat să se înţeleagă că ar putea fi interesat de politică, dar "stai puţin, întâi să mă reabiliteze".