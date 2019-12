Gigi Becali a dezvăluit unde va petrece sărbatorile de iarnă. "Dacă vrei cu dracii, du-te la cluburi, la curvăsăraie!"

Gigi Becali a mentionat o data in plus relatia apropiata cu divinitatea si a spus ca distractia nu este o prioritate.

"Bucuria mea e in biserica. De Craciun la biserica, maine la biserica, poimaine la biserica. In fiecare zi la biserica. E praznic imparatesc, Nasterea Domnului, mantuitorul. De Revelion la biserica. De la 11 pana la 4, la biserica. Vreau sa ma duc cu sanatate si bucurie in celalalt an. In sfinti si in ingeri vreau sa stau. Sa ma duc la distractie? Ce castig? Acolo le fac pe plac dracilor. Eu vreau cu Hristos in ceruri. Si daca vrei cu Hristos, du-te de Revelion la el. Daca vrei cu dracii, du-te la cluburi, du-te la curvasaraie. Asta e situatia", a declarat Gigi Becali.

