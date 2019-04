Gigi Becali a greşit destinatarul SMS-ului când ordona schimbările la FCSB. Cum a reacţionat după deconspirare

Gazeta Sporturilor dezvăluie cum a greşit Gigi Becali, patronul de la FCSB, destinatarul unui mesaj trimis prin intermediul telefonului. Latifundiarul din Pipera ar fi vrut să-i trimită un mesaj cu schimbările ce trebuiau efectuate antrenorului Mihai Teja, dar sms-ul cu pricina a ajuns la Florinel Coman.

Gazeta Sporturilor dezvăluie scenele incredibile care s-ar fi petrecut la partida dintre Viitorul Constanţa şi FCSB. Patronul formaţiei roş-albastre ar fi trimis în timpul reprizei secunde a meciului cu Viitorul un SMS către Mihai Stoica în care-i cerea să fie scos Florinel Coman de pe teren şi introdus Filipe Teixeira.

Antrenorul roş-albaştrilor, Mihai Teja a efectuat modificarea, chiar dacă ”Mbappe Coman” jucase destul de bine. După doar 6 minute, Coman a fost înlocuit, dar a refuzat să mai stea pe bancă şi a plecat direct spre vestiare.

Acolo, cel mai scump transfer din istoria FCSB şi-a descărcat nervii şi ar fi pus mâna pe telefonul mobil pentru a-l suna pe Becali, relatează GSP.ro. Sursele Gazetei povestesc că atât de surescitat era atacantul încât a dorit să afle direct de la patron care a fost motivul pentru care a decis să-l schimbe. Marea surpriză însă pentru Coman a apărut la finalul meciului când ar fi găsit pe telefonul său un SMS chiar de la Gigi Becali: ”Iese Man, intră Roman”.

Adică o altă schimbare dictată de patron, conducerii tehnice a echipei sale. Doar că SMS-ul patronului ar fi ajuns astfel la un alt destinatar decât cel vizat, cel mai probabil, antrenorul Mihai Teja, mai scrie GSP.

Greşeala patronului s-ar fi produs în momentul în care a observat că are deja un apel ratat de la Florinel Coman, fostul fotbalist al Viitorului fiind cel care l-a sunat după înlocuirea sa pentru a-i cere explicaţii.

Gigi Becali nu a recunoscut că ar fi trimis un mesaj în timpul meciului cu Viitorul prin care îi cerea lui Mihai Teja să îl schimbe pe Denis Man cu Mihai Roman.

Se pare că SMSul ar fi ajuns din geşeală la Florinel Coman. Într-o intervenţie la PRO X, finanţatorul vicecampioanei a lămurit problema. "Nu ştiu aşa ceva, nu am dat eu SMS, am fost plecat, nu ştiu despre ce vorbiţi. Florinel Coman e fotbalist valoros, el trebuie să joace însă 24 de meciuri bine din 25. Dacă el fuge de joc nu mai e ceea ce vreau eu, e încă copil, el creşte bine, se antreneaza bine din ce am auzit. S-a schimbat, nu mai este ăla de acum ceva timp" a explicat Gigi Becali situaţia fotbalistului cumpărat de la Viitorul acum aproape doi ani.

Gigi Becali s-a supărat pe Dan Petrescu după ce antrenorul CFR-ului a spus că FCSB va avea meci uşor cu Astra.

"Exagerează, lor le trebuie un singur egal pe Naţional Arena, a venit cuminte şi acum a inceput iar să tulbure apele. Nu vreau să mă cert cu nimeni, e şi săptămâna mare să dea Dumnnezeu să fie cum spune el, gura păcătosului adevar grăieşte. Am ajuns la mâna lui Dumnezeu, e deja prea mult ce vrem noi, să batem tot şi ei să se încurce, nu mai are rost sa fac calcule. Se mai poate matematic, vom vedea" a declarat latifundiarul din Pipera.

Chiar dacă pierde campionatul pentru al patrulea an la rând, Gigi Becali nu face un dezastru din ratarea obiectivului.

"Eu de pe locul 2 am mers în Liga Campionilor, de pe poziţia a doua am ajuns în primăvara europeană şi am luat milioane de euro, mereu am pierdut campionatul la mustaţă. Eu sunt mulţumit de mine şi de ce fac acasă la mine, acum dacă vin de la mânăstire, mai am nevoie de câteva zile să evaluez situaţia. Şi dacă iau campionatul până la urmă o să dansez pamporea cu Ianis, cu Florinel Coman şi Tănase" a încheiat Gigi Becali.