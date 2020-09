Gigi Becali a luat o decizie radicală. La ce a renunţat patronul FCSB: Habar nu am ce se mai petrece

Milionarul a mărturisit pentru cancan.ro că a blocat toți ziariștii și că preferă să stea deoparte pentru a-și trăi viața în liniște. Mai mult decât atât, patronul clubului FCSB a mărturisit și că a renunțat să se mai uite la televizor.

"Tată, vă rog din suflet să mă lăsați. Presa a ajuns rău de tot și eu prefer să stau deoparte. Am renunțat până și la televizor, nu mai am. Pentru că sunt scârbit de tot. Cine sunt eu, să salvez lumea? Pe mine mă știu 22 milioane de români. Nu le pot rezolva problemele tuturor. Am dat «block» tuturor ziariștilor. Vreau să-mi trăiesc viața în liniște. Voi sunteți ultimii cu care mai vorbesc. Vă rog să uitați de mine. Gigi Becali nu mai vă face vouă subiecte. Regret că ajung să anunț prin telefon. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am renunțat la televizor, habar nu am ce se mai petrece", a declarat Gigi Becali pentru CANCAN.RO.