Gigi Becali, atac la Dan Petrescu. "Aştept să se arate baba Pricina. Nu poate aşa la infinit..."

"Astept să se arate baba Pricina. Să se arate baba Pricina lui Dan. Nu poate aşa la infinit să nu i se arate. În loc să-ţi vezi de treaba ta, că eşti primul, că ai cinci puncte... Păi tu ai ce ai cu FCSB. Ai venit la echipa asta la care au muncit alţii. De aia a şi luat-o. Şi atunci, baba Pricina se arată, că nu e chiar aşa, să vii să iei tu titlu. Nu cred că bate pe Craiova, apoi îi spulberăm pe Arena Naţională", a spus Gigi Becali.

El a precizat că îl va rug ape Denis Alibec, fost jucător al FCSB care evoluează la Astra Giurgiu, să joace şi pentru el împotriva liderului CFR Cluj.

"O să-l sun şi o să-i spun: 'Am făcut ceva pentru tine, am dat mulţi bani, am încercat să te ajut. Măcar acum să faci şi tu ceva pentru mine'. El are calitate, are valoare, dar nu are viaţă de fotbal. Acum era la Real Madrid. Dacă vrea calculator şi.. Ce să-i fac eu? Acum trebuie să lupte mult ca să-şi revină în forma aia. 'Ajută-mă şi tu, că şi eu am încercat să te ajut', o să-I spun. E mită? Că dacă telefonul e mită nu o să-l mai sun. El ascultă şi îl rog pe Alibec prin televizor să joace şi pentru mine că şi eu l-am respectat pe el", a afirmat Gigi Becali.

Astra Giurgiu întâlneşte CFR Cluj în această seară, pe teren propriu, de la ora 21.00, în ultimul meci al etapei a opta a play-off-ului Ligii I. Înainte de acest joc şi cu două etape înainte de finalul sezonului, CFR Cluj are 44 de puncte (şapte jocuri), iar FCSB are 42 (opt jocuri).