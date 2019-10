Articol publicat in: Life

Gigi Becali, cadou de nuntă pentru fiica sa un milion de euro în cont

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali a dat cadou de nuntă fiicei sale şi ginerului 1 milion de euro. Iniţial, latifundiarul din Pipera a spus că nu va da bani la nuntă. Foto: libertatea.ro Iniţial, cu cîteva ore înainte de nuntă, Gigi Becali a spus că dragostea şi rugăciunile lui vor fi cadoul de nuntă pentru miri, scrie fanatik.ro. "Nu le-am făcut niciun cadou eu. Cadoul meu este dragostea mea şi rugăciunea mea, cel mai important cadou este rugăciunea pe care am făcut-o azi dimineaţă la Sfânta Liturghie", a spus Gigi Becali. Citeşte şi Tocmai s-a aflat. Cu ce se ocupă ginerele lui Gigi Becali. Din ce face bani cel denumit "Prinţişorul" şi ce are tatuat pe spate FOTO „Are peste 1,85 m, așa cum îmi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevărat că în octombrie o să facem nunta. În București o facem. Mai multe nu vreau să spun, că nu vor ei și vreau să le fac pe plac. Eu i-am zis: tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci. Cât ai stat la mine în casă ai fost cu mine, ai făcut ce ai vrut. Dar am încredere că va face numai bine", declara Gigi Becali la începutul anului despre ginerele lui. loading...

