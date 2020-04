Gigi Becali nu crede în criză: "Pe ăia din fotbal nu-i interesează economia, că ei au miliarde, miliarde, miliarde"

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Fotbal Club, de la DigiSport, Gigi Becali a explicat de ce crede că cluburile de fotbal vor băga și mai mulți bani:

”Eu nu scad prețurile foarte mult, cred că va fi inflație de bani, nu doar în fotbal. Unii zic că va fi dezastru economic, eu cred că va fi invers și noi vom profita. Au scădere economică francezii, ca să nu ajungă la zero e nevoie de bani, trebuie să bage bani. O să bage spaniolii, germanii și o să profităm și noi. Pe ăia din fotbal nu-i interesează economia, că ei au miliarde, miliarde, miliarde.

Nu mai ai voie pe stadion doi ani, nu mai ai voie să stai 100.000 de oameni în tribune, o să ai voie doar 20.000, la 3 metri distanță. Oamenii se vor refugia în fața televizoarelor", a explicat Becali la DigiSport.

Ofertă nouă pentru Coman

Becali a mai anunțat că a mai primit o ofertă pentru Florinel Coman, dar de această dată din partea unui club din Europa. Patronul FCSB a spus că nu știe despre ce echipă este vorba, dar a anunțat că pentru 10 milioane de euro este dispus să bată palma.

"Coman? Coman are ofertă din America, ăia scriu că s-ar fi înțeles, nu știu, aștept un răspuns din partea lor. Dar, azi am primit o altă ofertă, din Europa. Au spus că ar da opt milioane de euro și 10% dintr-un viitor transfer, dar eu am zis nu. Eu am cerut 10 milioane de euro și un procent de 20% și banii să-i dea pe toți acum. Eu vă zic cum se întâmplă, dar Dumnezeu o să facă", a adăugat Gigi Becali.

Şomaj tehnic pentru Bălgrădean

CFR i-a dat o lovitură sub centură lui Gigi Becali. Campioana a semnat un contract cu goalkeeper-ul de la FCSB, fără să anunțe clubul de care aparține până în vară.

În momentul în care a aflat, finanțatorul roș-albaștrilor ”a luat foc” și i-a interzis lui Cristi Bălgrădean să mai vină la echipă, chiar dacă mai avea contract până în vara acestui an.

Patronul FCSB l-a amențințat pe Bălgrădean că nu-i va mai plăti salariul, iar după ce în România a fost declarată stare de urgență, din cauza pandemiei de COVID-19, a găsit soluția. Becali l-a băgat pe ”Pufi” în șomaj tehnic.

