Gigi Becali mărturiseşte că a participat la o a doua slujbă de Înviere şi atacă USR: Le spune Satan "du-te şi fă scandal"

Patronul FCSB a declarat că şi el a luat parte la o astfel de slujbă, organizată la o biserică din Bucureşti, fără să precizeze despre ce locaş de cult este vorba.

"Hai să vă spun, lucrurile sunt simple, dar de o săptămână se tot vorbeşte despre asta. Asta e o slujbă de Înviere, dacă vrem mai facem o slujbă, m-aţi înţeles?

Nu e ca aceea de Paşti, s-a făcut o slujbă să ia oamenii Lunină, dar nu mai vine de la Mormântul Sfânt, e Lumina păstrată de atunci, pasca nu se mai dă, m-aţi înţeles? Ca să ştiţi, Învierea lui Hristos se face la fiecare liturghie, putem să spunem că a înviat în fiecare slujbă.

Putem să facem mereu, nimeni nu ne poate opri. Eu, de exemplu, am participat, numai că nu cred că trebuia să se spună, am participat aseară la o slujbă a Învierii de la ora 00 la 04.

La o biserică în Bucureşti, s-a făcut încă o dată, dacă poate să facă şi mâine seară, care e problema? Oamenii pe care îi vezi, timpurile au devenit aşa: sunt oamenii care mărturisesc pe Hristos şi slujitorii lui Satan.

Ori sunt îndrăciţi, ori îi pune Satan să facă lucrurile astea. Hristos ne îndrumă să facem lucruri aşa şi Satan, pe ăia de la USR sau ăştia le spune: "bă, du-te şi fă scandal". Lui Satan nu-i convine Liturghia, nu poate să îşi facă mendrele.

De ce nu am avut noi mulţi morţi de coronavirus? Nu am avut, în Italia şi Spania am avut câţiva, nici nu ştim dacă sunt de COVID.

Se spune aşa: "să apere Dumnezeu poporul român de aici şi pretutindeni şi amin". Deci Dumnezeu ne ascultă şi ce facem nu e minciună. Sau de ce nu avem boli ca şi ăia din Italia, că au stat români în focare şi nu s-au îmbolnăvit. Apără, mântuieşte şi păzeşte pe poporul tău. Dumnezeu ne aude.

Sau Ioan Gură de Aur, care a făcut Liturghia, nu e mincinos. Dumnezeu spune "cel ce cere ajutor, nu poate să nu fie auzit". Ortodocşii nu sunt bolnavi, nu vedeţi Rusia că are 3400 morţi şi puţin mai multă populaţie ca America, unde au 100 mii.

Lui dracu nu-i convine şi vor să închidă bisericile, că îi arde pe draci, acum ce credeţi voi", a declarat Gigi Becali pentru România TV.

