Gigi Becali, mărturisiri despre relaţia cu ÎPS Pimen. Când şi cum s-au cunoscut: "O să vă dau cât puteţi dumnevoastră să cheltuiţi"

Reporter România TV: Ce a însemnat pentru dumneavoastra IPS Pimen?

Gigi Becali: Un părinte, un duhovnic. Un părinte în viata sfanta, ceea ce trebuie sa fie un parinte calugar. Eram foarte buni prieteni.



Reporter România TV: L-aţi cunoscut?

Gigi Becali: Nu ca l-am cunoscut. Prima data cand am deschis portile la Ghencea, el a venit. Dupa aia a venit si a sfintit in partea cealalta unde am avut semi-finala. Eu am fost in Bucovina cand a fost cu inundatiile si imi aduc aminte ca eu eram la masa si zic Preasfintia Voastra puteti sa faceti aici ce vreti.

Si atunci imi aduc aminte ca a luat o hartie si a scris un 1. Si a dat si a zis ca dumneavostra puneti 0-urile ca sa stiu cat sa cheltuiesc. Si eu i-am dat o inapoi si i-am zis ca eu o sa va dau cat puteti dumnevaostra sa cheltuiti.

A inceput. A facut un spital, un camin de batrani, 450 de case cand a fost inundatie. Eu aveam o legatura prieteneasca. In ultimul timp el imbatranise, nu mai avea chef asa sa mai bea. Mai facea cate o gluma.



Reporter România TV: Era totusi glumet...

Gigi Becali: Oamenii astia. Daca nu ma tem eu de moarte, apai ei. Ei ii au deja pe Hristos in inima lor. Ei nu ca nu se tem de moarte. Asteapta mai repede sa plece si sa se intalneacsa la Hristos. Viata de acolo, la inima omului nu a ajuns. El acum se duce in rai.



Reporter România TV: Desi daca nu ar fi fost epidemia asta...

Gigi Becali: Nu putem sa stim. Eu nu cred asta. Dar nu conteaza. 90 de ani, a plecat si asta basta. Parintele .... care m-a chemat in spital si m-a luat in brate. Eu plec, voi veghea asupra ta de dincolo si atunci a murit. El stia.



Reporter România TV: Nu pot veni toti care si-ar fi dorit.

Gigi Becali: Va dati seama. Eu eram primul care eram acolo. Eram prieten bun cu Preasfintia Sa. Aveam o relatie prieteneasca.



Reporter România TV: Chiar si sicriul a fost scos de barbati cu combinezoane.

Gigi Becali: Sunt marcante, dar au vrut sa arate ca noi respectam regulile si legile. Dar gata cu coronavirusul asta. O sa traim toata viata cu el.



Reporter România TV: Ce v-a placut, ce va amintiti?

Gigi Becali: Pe mine ce sa ma marcheze? M-a marchat faptul ca, de fapt, nu ma marcheaza nimic la acesti oameni. Ii simt apropae de mine si ii iubesc.



Reporter România TV: Ma gandesc ca au loc discutii la astfel de intalniri

Gigi Becali: Deci e de multi ani.



Reporter România TV: Ma gandesc ca nu sunt discutiile normale.

Gigi Becali: Dar atunci nu eram asa pregatit. Nu stiam atat de multe lucruri. Acum am mai invatat si eu si simt ca lucreaza harul. Altfel stau cu un parinte care are o traire sfanta. Altfel traiesc Sfanta Liturghie acum. Harul lucreaza si sadeste bucuria in inima omului.



Reporter România TV: Spuneti ca v-ati apropiat singur.

Gigi Becali: Nu m-am apropiat singur, am fost un om privilegiat. Parintele Papacioc m-a strans in brate si mi-a spus ca inimile noatsre s-au intalnit. Dumnezeu a facut de m-a iubit asa mult. Singurul meu mare regret este ca eu nu l-am cunoscut macar pe Cleopa, dar eu cred cu singuranta ca e om sfant.



Reporter România TV: Dar arhiepiscopul Tomisului cum vi se pare?

Gigi Becali: Eu nu pot sa judec. Cine sunt? Numai ca eu spun asa, ca de Paste, deci Invierea se face in fiecare liturghie si in fiecare moment. Ceea ce s-a intamplat acum se prelungeste. Nu cred ca mai are rost sa mai facem Invierea, ca la fiecare liturghie se face Invierea.