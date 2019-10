Gigi Becali primeşte o nouă lovitură de la Florin Talpan. Ce se întâmplă cu FCSB

Gigi Becali a preluat echipa pe 23 ianuarie 2003, de la asociatia ciondusa de Viorel Paunescu. De atunci, echipa a castigat cinci titluri de campioana, doua Cupe ale Romaniei, doua Supercupe si doua Cupe ale Ligii. De asemenea, echipa a reusit trei calificari in grupele Champions League, patru calificari in primavara europeana si o semifinala de Cupa UEFA (actuala Europa League) in 2006.

Gigi Becali, anchetat de FIFA. Ce se poate întâmpla cu FCSB

"Echipa lui George Becali nu este si nu a fost niciodata Steaua Bucuresti. Nu a detinut niciodata numele Steaua Bucuresti, ci l-a folosit fraudulos, fara niciun drept. Am dovedit acest lucru in instanta, unde judecatorii i-au interzis lui si angajatilor lui sa mai foloseasca numele "Steaua" cand se refera la echipa lor, adica Fotbal Club Fcsb, pentru ca acesta este numele ei, nu Steaua si nici macar FCSB (pronuntat Fecesebe), deoarece Fcsb nu e acronim. Daca Dumnezeu ii face bine unui om care a comis frauda si care a inselat suporterii, asta e o dovada a bunatatii Sale. George Becali ar trebui sa invete ceva de aici si sa incerce si el sa fie un om bun. Sa nu mai minta si sa nu mai insele suporterii. Sa nu mai sustina ca echipa lui e Steaua Bucuresti, pentru ca nu e. Nu a fost si nu va fi niciodata", a spus Florin Talpan.