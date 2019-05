Gigi Becali, refuzat de Marius Şumudică. Variantă de ultimă oră: cine vine antrenor la FCSB

Marius Şumudică i-a transmis lui Gigi Becali că a făcut bine că s-a gândit la Edward Iordănescu.

"Am mesaje din partea fanilor FCSB, care îşi doreau foarte mult să vin la echipă şi mesaje din partea celor rapidişti care mă implorau să nu mă duc la FCSB. Pentru mine, contează cel mai mult lucrul profesional. Nu am vorbit cu Gigi Becali să preiau echipa, nu s-a pus în discuţie să preiau FCSB-ul, pe mine nu m-a contactat. Singurul cu care am vorbit este Mihai Stoica, cu care în ultimul timp am ţinut o legătură. Este un tip care cunoaşte fotbal şi care după un timp m-a deblocat şi am început să discutăm despre fotbal. În momentul de faţă am contract încă un an cu Al-Shabab şi eu cred că cea mai bună soluţie pentur cei de la FCSB în momentul de faţă este ceea ce a spus domnul Becali, de a-l numi pe Edurad Iordănescu antrenor al acestei echipe. În momentul de faţă, Marius Şumudică nu intră în discuţii, atât timp cât suporterii FCSB-ului au spus că nu-şi doresc ca eu să antrenez această echipă, nici eu în momentul de faţă nu sunt dipsus să vin la FCSB. Este cea mai bună soluţie să-l numească pe Eduard Iordănescu, cred", a declarat Marius Şumudică la Digi Sport.

"Le dau un sfat celor de la FCSB, chiar dacă 83 la sută dintre fani m-au apreciat în toate publicaţiile, în momentul de faţă cred că Gigi Becali a luat cea mai bună decizie în a-l numi pe Edward Iordănescu", a adăugat Marius Şumudică.

Gigi Becali a declarat, luni, că se gândeşte să-l numească antrenor principal în locul lui Mihai Teja pe Edward Iordănescu.