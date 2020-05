Gimnastă din SUA specialistă în SOL s-a reprofilat şi activează pe site-uri pentru adulţi

Sportiva Erica Fontaine, care a reprezentat West Virginia University, e specialistă în exerciţiul la sol, iar în viaţa cotidiană e activă pe reţelele de socializare. Gimnasta din SUA are şi un cont foarte urmărit de Instagram, unde reprezintă mai multe brand-uri, dar recent a hotărât să-şi mărească veniturile şi dintr-o altă sursă.

Publicaţia din Spania, Marca, a descoperit că Erica Fontaine şi-a făcut, de câteva zile, un cont pe platforma 'OnlyFans', unde urmăritorii săi plătesc 14.99 de dolari pentru a o urmări în ipostaze pentru adulţi.

"Am crescut dorind să fiu faimoasă", a declarat gimnasta, conform 247Sports. Sportiva a fost de trei ori campioană naţională la juniori, în timp ce în perioada colegiului a obţinut cinci clasări pe podium la concursurile naţionale.

"După ce am ajuns la colegiu, am lăsat-o mai moale cu sportul, în special după toate accidentările suferite. Cred că de trei ori m-am gândit să mă retrag din gimnastică. Totuşi, după ce am trecut prin atât de multe lucruri, ar fi aiurea. Mereu m-am gândit la gimnastică în felul următor: faci lucruri frumoase, faci parte dintr-o echipă, apoi pur şi simplu îţi trăieşti viaţa", a mai spus fosta gimnastă.

