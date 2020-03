GLASGOW RANGERS - BAYERN LEVERKUSEN LIEV VIDEO ONLIONE STREAMING. Ianis Hagi, arma secretă din Europa League

Glasgow Rangers primeste vizita germanilor de la Bayern Leverkusen in turul optimilor Europa League. Partida se va juca cu spectatori, in ciuda masurilor stricte impuse in majoritatea tarilor din Europa.

LIVE AICI

Echipele din Rangers - Bayer Leverkusen

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic - Jack, Davis, Arfield - Ianis Hagi, Morelos, Kent

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Demirbay - Havertz, Paulinho, Diaby - Alario

"Clubul poate confirma ca paritda din Europa League programata in aceasta seara se va juca in fata spectatorilor. Multumim pentru rabdare si pentru intelegere."

Ianis Hagi are ocazia sa iasa din nou la rampa in cupele europene, dupa ce a fost decisiv in meciul din saisprezecimi cu Braga.

Rangers şi Bayer Leverkusen se întâlnesc în optimile Europa League. În 16-imi, scoţienii i-au eliminat pe cei de la Braga, în timp ce germanii au învins tot o echipă din Portugalia, FC Porto. Meciul estee live pe RomaniaTV.net.

Suporterii lui Rangers au fost înştiinţaţi de modul în care va decurge partida cu Leverkusen din punct de vedere sanitar. Clubul a instalat dispozitive cu gel pentru igenizarea mâinilor în toate toaletele publice de la stadion.

Fanii vor primi informaţii legate de prevenirea coronavirusului chiar şi în stadion, pe giganticele ecrane de pe Ibrox, dar şi în programul de meci.

Tot pe site-ul lui Rangers, suporterii care vor veni la meci au primit următoarele sfaturi:

să îşi acopere gura şi nasul cu o batistă sau cu mâneca (nu cu mâinile) atunci când tuşesc sau strănută să îşi spele întotdeauna mâînile când ajung acasă sau la muncă, cu apă şi săpun timp de minim 20 de secunde să folosească gelul dezinfectant dacă apa şi săpunul nu sunt la îndemână să arunce imediat la gunoi şerveţelele sau batistele şi să se spele imediat pe mâini să încerce să evite contactul apropiat cu personanele care dau semne de gripă

O altă veste proastă pentru fani este că, în urma instrucţionilor din parte autorităţilor, Rangers a primit ordin să evite contactul cu suporterii. Din acest motiv, fotbaliştii au interzis la sesiunile de fotografii sau autografe.