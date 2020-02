Gripa continuă să facă victime în România. Bilanţul deceselor a ajuns la 39

O femei în vârstă de 81 de ani, din judeţul Alba a murit pe 16 februarie. Aceasta avea condiţii medicale preexistente, dar nevaccinată anti-gripal, confirmată cu virus gripal de tip A, subtip (H1)pdm09.

O femeie în vârstă de 65 de ani, din judeţul Prahvoa a murit pe 15 februarie. Aceasta avea condiţii medicale preexistente si vaccinata anti-gripal, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09.

O femeie în vârstă de 67 de ani, din judeţul Iasi a murit pe 17 februarie. Aceasta avea conditii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal, confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare.

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din judeţul Bistrita-Nasaud a murit pe 15 februarie. Acesta avea conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat.

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 122 decese confirmate cu virus gripal (de 3,8 ori mai multe decat in actualul sezon), din care 97 tip A, subtip (H1)pdm09, 13 tip A, subtip H3, 11 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.

Pana la data de 09.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.493.404 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.