Cursurile se suspendă în situaţia în care sunt cel puţin trei copii cu gripă într-o clasă/grupă, cazuri confirmate medical.

Gripa face tot mai multe victime în România

De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate 30 de decese din cauza virusului gripal, iar pana la data de 02.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.486.486 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 94 decese confirmate cu virus gripal (de 5,2 ori mai multe decat in actualul sezon), din care 73 tip A, subtip (H1)pdm09, 10 subtip H3, 10 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.