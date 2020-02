Alertă în şcoli. Peste 100 de unităţi de învăţământ au fost închise din cauza gripei

În total, 3.653 de elevi stau acasă din cauza suspendării cursurilor din aceste unități de învățământ. Potrivit situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei, la nivel naţional, sunt închise următoarele unităţi de învăţământ.

În județul Alba sunt două unități de învățământ închise parțial

În județul Brașov sunt 14 de unități de învățământ închise parțial

În Municipiul București sunt 55 de unități de învățământ închise parțial

În județul Călărași este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Cluj sunt nouă unități de învățământ închise parțial

În județul Constanța sunt cinci unități de învățământ închise parțial

În județul Dâmbovița sunt două unități de învățământ închise parțial

În județul Ialomița este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Iași este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Ilfov este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Maramureș este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Mureș este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Olt este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Sălaj sunt patru unități de învățământ închise parțial

În județul Sibiu este o unitate de învățământ închisă parțial

În județul Suceava sunt trei unități de învățământ închise parțial

În județul Teleorman sunt două unități de învățământ închise parțial

De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate 30 de decese din cauza virusului gripal, iar pana la data de 02.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.486.486 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 94 decese confirmate cu virus gripal (de 5,2 ori mai multe decat in actualul sezon), din care 73 tip A, subtip (H1)pdm09, 10 subtip H3, 10 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.