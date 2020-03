Grozav şi Latovlevici, DAŢI AFARĂ de la Kisvarda dintr-un MOTIV ŞOCANT. Ce au făcut în plină pandemie de CORONAVIRUS

Gicu Grozav si Iasmin Latovlevici au ales sa plece acasa in timpul pandemiei de coronavirus, gest pe care clubul maghiar l-a perceput ca o iresponsabilitate, iar contractele celor doi au fost incheiate.

FRF a luat MĂSURI DURE în criza CORONAVIRUS. Anunţ de ultimă oră al preşedintelui Răzvan Burleanu

"Cei doi jucatori au calatorit in Romania fara permisiune. Nu este doar o incalcare a regulamentului intern al clubului, dar si a contractelor, punand in pericol sanatatea coechipierilor, dar si a rudelor lor. In acest caz, nu putem accepta situatii care pun in risc clubul. Iresponsabilitatea lor nu corespunde cu aspiratiile clubului si securitatea acestuia. Toate aceste lucruri demonstreaza o incalcare a contractului pe care noi nu o putem tolera. In aceasta situatie, oricat de mult ne-a ajutat Gheorghe Grozav in trecut, gestul este de neiertat. Ii multumim pentru ce a facut pentru noi, nu ii luam meritele. Iasmin Latovlevici inca nu a avut ocazia sa joace", este comunicatul lui Kisvarda.

Gicu Grozav era vedeta echipei, iar din vara ar fi urmat sa fie transferat de Ferencvaros, unul dintre marile cluburi ale Ungariei şi ale Europei. In schimb, Iasmin Latovlevici nici nu apucase sa debuteze pentru Kisvarda!