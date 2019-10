Articol publicat in: Politica

Guvernul a aprobat 1,4 miliarde de lei pentru primării. Pe ce se vor cheltui banii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Guvernul a aprobat în şedinţa de luni hotărârea prin care alocă 1,4 miliarde de lei pentru 1.600 de localități, a anunţat Eugen Teodorovici, ministrul interimar al Finanțelor. Foto: gov.ro Banii sunt alocaţi în primul rând pentru „cheltuieli de funcționare” - cheltuieli de personal, bani pentru asistenții persoanelor cu handicap, indemnizații pentru persoanele cu handicap, bunuri și servicii pentru instituțiile de învîțământ și cele pentru protecția copilului și a persoanelor cu handicap, a precizat Eugen Teodorovici. „Practic se asigură funcționarea până la finalul acestui an și desigur și cheltuielile după acest moment. E o echilibrare pentru zona de comune, indiferent de culoarea politică a unor primari care administrează comunitățile locale”, a declarat Eugen Teodorovici după şedinţa de guvern. Cabinetul Dăncilă s-a întrunit luni în prima ședință de guvern după ce a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Ordinea de zi, foarte scurtă, nu avea inclusă hotărârea privind banii promiși primarilor prin programul de dezvoltare locală. Citeşte şi: Prima şedinţă de guvern după moţiunea de cenzură. Banii primarilor nu apar pe ordinea de zi loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay