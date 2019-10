Articol publicat in: Politica

Prima şedinţă de guvern după moţiunea de cenzură. Banii primarilor nu apar pe ordinea de zi

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cabinetul Dăncilă se întrunește luni în prima ședință de guvern după ce a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Ordinea de zi, foarte scurtă, nu conține nimic despre banii promiși primarilor prin programul de dezvoltare locală. Foto: gov.ro Ordinea de zi a ședinței de luni este una dintre cele mai scurte de până acum: conține două hotărâri de guvern, o notă și un raport. După moțiunea de cenzură, atribuțiile Guvernului Dăncilă sunt drastic limitate până la instalarea unui nou guvern. Pe ordinea de zi nu apare nicio hotărâre legată de banii promiși primarilor înaintea moțiunii de cenzură, 6 miliarde de lei pentru proiecte locale. Trebuie menționat că ordinea de zi poate fi suplimentată. Premierul Viorica Dăncilă a promis că va adopta această hotărâre în ședința de luni. „Luni vom face ședință și vom da și această hotărâre de guvern. Mai era un pic de lucrat la Ministerul Finanțelor. Luni vom da această hotărâre de guvern”, a declarat sâmbătă premierul demisionar. Ședință de guvern, Ordine de zi I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-17.pdf 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-18.pdf II. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil - teren cu suprafaţa de 7.503 mp, situat în Municipiul Drobeta Turnu-Severin, Str.Serpentina Roşiori nr.1-3, Judeţul Mehedinţi, din domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu-Severin în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Mehedinţi, pentru construirea Palatului de Justiţie Mehedinţi (Sediu Tribunalul Mehedinţi şi Judecătoria Drobeta Turnu-Severin)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/NOTA-4.pdf III. RAPOARTE

1. RAPORT de activitate pe anul 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/RAPORT-1.pdf loading...

