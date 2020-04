Guvernul a pregătit o nouă ordonanţă militară. Ludovic Orban, declaraţii de ultimă oră

"Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare", a spus Ludovic Orban.

El a menţionat, de asemenea, că se vor lua măsuri speciale pentru oraşul Ţăndărei

"Acolo au venit foarte multe persoane din ţări care au intrat în zona roşie de curând şi se vor lua măsuri speciale, cel puţin pentru Ţăndărei. Vor fi prezentate de Ministerul Afacerilor Interne", a spus premierul.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din Ialomiţa a aprobat, joi, solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică ca oraşul Ţăndărei să intre în carantină, propunerea fiind transmisă Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunţat Prefectura Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, hotărârea a fost luată din cauza numărului mare de cazuri de infectare cu coronavirus din ultima săptămână şi de contacţi ai persoanelor respective aflaţi în izolare.

Biroul de presă al Prefecturii Ialomiţa a mai menţionat că în judeţ au fost confirmate 37 de cazuri de infectare cu coronavirus, 208 persoane se află în carantină, iar 2.429 - în autoizolare şi sunt monitorizate la domiciliu.

Reamintim că premierul Ludovic Orban a avut, sâmbătă, o întâlnire de lucru cu ministrul de Afacerilor Interne, Marcel Vela, cu privire la măsurile de combatere a răspândirii virusului Covid-19. Întâlnirea a avut loc la sediul MAI.

Potrivit ultimelor informări de vineri ale Grupului de Comunicare Strategică, în România numărul cazurilor confirmate de infectare cu Covid-19 era de 3.183, fiind înregistrate 133 de decese.

