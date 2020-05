Horaţiu Moldovan, după ce a zis că nu toţi românii raportaţi au murit din cauza COVID: Nu am contestat modul de raportare a deceselor

„Nu am contestat modul în care sunt raportate decesele pacienților care au fost infectați cu Covid-19. Doar am accentuat faptul că mulți dintre ei au avut comorbidități. Același lucru îl comunică și Grupul de Comunicare Strategică, la fiecare raportare a acestor cazuri. Nu s-a pus problema să contest în vreun fel modul de raportare. Am explicat clar un lucru știut deja, că persoanele care suferă de boli grave sunt vulnerabile în fața acestui coronavirus.

Există pacienți care sunt diagnosticați cu coronavirus și ca atare, sunt raportați. Dar există între ei pacienți care au multiple comorbidități. Procentul general de comorbidități raportat este de 80 la sută, deci 80 la sută dintre pacienții covid-pozitiv au comorbidități. Mai mari, mai importante, mai grave sau mai puțin grave. Se remarcă, însă, că o parte dintre ei sunt pacienți cu maladii severe, prin natura lor terminale, și am dat niște exemple: cancer terminal, insuficiență cardiacă terminală, insuficiență renală terminală, ciroză hepatică, accident vascular cerebral. Acești pacienți este probabil că au decedat din cauza suferințelor lor de bază, chiar dacă au fost infectați cu Covid-19. Această precizare este în sensul în care sunt toate comunicările pe această temă", a declarat marți Horațiu Moldovan la Digi24.

Întrebat dacă ar trebui refăcut bilanțul deceselor din România, astfel încât să cuprindă doar acele decese cauzate de Covid-19, secretarul de stat a răspuns că acest lucru „nu este neapărat" și oricum ar fi foarte dificil de făcut această discernere.

„Cauza morții poate fi analizată, dar e o problemă specială de medicină. Însă atrag atenția că, în cadrul pacienților pozitivi, există și pacienți care au comorbidități severe și care contribuie în mod serios, în mod decisiv, poate, la decesul lor", a precizat Horațiu Moldovan.

Reamintim că Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horaţiu Moldovan, a declarat luni seară că toți cei care sunt confirmați cu COVID-19 sunt raportați la decese, dar nu înseamnă că au murit din cauza virusului.

„Nu toţi pacienţii raportaţi, cei 820 sau 818 dacă nu mă înşel, au murit efectiv din cauza pneumoniei cu COVID. Are test pozitiv, e infectat cu COVID, e raportat ca COVID, asta nu înseamnă că a murit din cauza asta", a spus medicul Horațiu Moldovan.

Mulţi dintre cei infectaţi erau în stare foarte gravă atunci când au fost internaţi. Horaţiu Moldovan recunoaşte că o parte importantă dintre morţi nu au avut drept cauză a mortalităţii coronavirusul.

„Există un număr semnificativ de pacienţi decedaţi care asociază COVID, dar a căror cauză de mortalitate este alta: cancer terminal, insuficienţă cardiacă terminală, severă, accident vascular cerebral, ciroză hepatică decompensată, insuficienţă renală cronică", a mai spus secretarul de stat.

Citeşte şi INSP: 9 din 10 români morţi de coronavirus aveau cel puţin o altă afecţiune