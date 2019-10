Horia Brenciu: "De două ori pe an mănânc shaorma!". Ce DIETE a ţinut ARTISTUL

Horia Brenciu a recunsocut că mai trece şi pe la fast-food. Artistul recunoaște că silueta lui a avut de suferit din cauza lipsei de timp. Este mereu pe fugă, motiv pentru care nu acordă alimentației atât de multă atenție cât ar fi necesară.

"O dată pe an, de două ori pe an mănânc shaorma. Au fost momente în viața mea când și tăticul meu mi-a spus: "Te-ai cam îngrășat!". Există momente în cei 26 de ani de viață publică când am căutat să reglementez toate aspectele astea. Am făcut 5-6 diete", a spus Horia Brenciu pentru CSID.

Am alergat, niciodată constant, asta a foat marea mea greșeală. Tu poate alergi 15 minute și slăbești 5 kg, eu poate aleg o zi și slăbesc 5 grame. Fiecare om e cu distracția lui. Lucrul la care sunt cel mai slab pregătit e masticația. Soția mea îmi spune, "Horia, dragostea vieții mele, să o iei pe Mia de la școală!". Când intru în casă nu mai am timp de mâncat și deschid frigiderul, iau ceva în gură și graba asta se vizulizează în masticație. Aceasta e problema mea. Așa sunt, eu pe fugă mereu. Nimeni nu e perfect, nici măcar eu", a mai spus Horia Brenciu.

