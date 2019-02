HOROSCOP 10 februarie 2019. Pot apărea situaţii neplăcute. Previziunile zilei de duminică

HOROSCOP BERBEC

Stai de vorba cu familia si faceti planuri in detaliu pentru perioada urmatoare. Sunteti cu totii entuziasmati de ceea ce vreti sa realizati impreuna si intrati in cele mai mici amanunte cand discutati despre ceea ce va asteapta. Planificati totul zi cu zi, ora de ora, pentru ca aveti mari sperante de la sensul spre care v-ati canalizat cu totii atentia. Optimismul, entuziasmul, motivatia care va impinge pe toti de la spate sunt combustibilul perfect pentru a va aduna cu totii fortele in acelasi sens si sa ajungeti cu brio la rezultatele visate. Dialogul trebuie sa stea la baza acestor mari planuri comune, deci discutati clipa de clipa.

HOROSCOP TAUR

Nu te opri, deocamdata, la o singura varianta din gama larga de optiuni pe care o ai la dispozitie. Mai experimenteaza, mai joaca-te un pic, pentru ca ai de unde alege. Va veni si ziua cand va trebui sa te hotarasti, dar deocamdata ai toate conditiile pentru a evolua pe mai multe directii simultan. Nu-ti cere nimeni sa mergi intr-o singura directie acum, ca atare poti avea succes si pe un plan, si pe altul, fara a strica pe niciunul. Unii ar putea spune ca e o dovada de superficialitate si neglijenta din partea ta ca nu te decizi inca, dar tu consideri ca din toate aceste cai pe care mergi inveti ceva ce te va ajuta sa selectezi la final cea mai buna optiune! Daca nu le-ai incerca, de unde ai sti care e buna?

HOROSCOP GEMENI

Esti atras pe o pista falsa si iti vei da seama ca ai consumat inutil timp si energie mult mai tarziu, dupa ce te vei fi implicat deja prea mult in aceasta actiune inselatoare. Fii mai atent la detalii, pentru ca sunt suficiente informatii premergatoare care pot fi interpretate gresit, dar daca ai analiza un pic la rece situatia, ti-ai da seama unde gresesti. Cineva te impinge intr-o directie amagitoare, dar numai de luciditatea ta depinde daca ii urmezi sfaturile sau te opresti la timp, inainte de a fi prea tarziu sa mai repari ceva.

HOROSCOP RAC

Nu poti ignora o situatie neplacuta care te-a afectat recent si pe care, vrei – nu vrei, o tot readuci la lumina desi credeai ca e deja de domeniul trecutului. Poate nu ar fi bine sa zgandaresti rani ce s-au inchis deja sau sa treci in revista doar esecurile, ci sa faci un efort sa inchizi acel sipet cu amintiri neplacute. Bilantul momentului trebuie sa cuprinda reusitele cu care te mandresti, pentru ca de sacrificii si nemultumiri e timp si altadata.

HOROSCOP LEU

Nu te mai comporta ca un copil care nu stie ce face si care crede ca poate repara totul cu un zambet dragut si inocent. Te-ai maturizat, esti un om responsabil care ar trebui sa ia decizii lucide si clare, deci nu ai voie sa te mai joci nici cu increderea oamenilor, nici cu norocul tau. Daca esti in fata unei mari hotarari, trateaz-o cu seriozitate ca si cum ar depinde o lume intreaga de ea. Imbraca haina omului matur si nu te mai amuza asemeni unui copilas jucaus care-si permite sa faca prostioare. Nu mai ai varsta la care sa poti gresi si sa spui mai apoi ca… n-ai vrut. De acum tot ce faci, faci cu discernamant si ratiune si nu ti se vor tolera glumitele.

HOROSCOP FECIOARA

Nu le poti controla chiar pe toate in viata, ca atare evenimentele care se anunta la orizont vin ca un tavalug spre tine, nu te poti opune lor. Lasa garda jos si accepta lucrurile asa cum vin, pentru ca ar putea fi mult mai bune decat ai putea tu crede. Stii prea bine ca nu esti cel mai bun la luat decizii si, daca ai vrea sa le asezi pe toate la locul lor cu atata rigurozitate, s-ar putea sa nu iasa chiar asa cum visezi. Schimbarile care se anunta vor fi mai bune decat crezi, deci lasa-le sa se manifeste, da-le voie sa se instaleze in viata ta, cu incredere deplina ca sunt in avantajul tau. Accepta noutatea!

HOROSCOP BALANTA

Nu te gandi cu dispret sau cu o atitudine de perpetuu nemultumit la lucrurile bune pe care le ai, pentru ca, daca te-ai raporta un pic la cei care nu au ceea ce detii tu acum, ti-ai da seama cat de norocos esti. Apropie-te de cei care nu au avut aceeasi soarta fericita ca a ta, pentru ca sigur, prin comparatie, iti vei da seama cat de bogat esti, si ofera-le ceva din cea ce ai. Ca e preaplinul sau din putinul tau, te vei simti de o mie de ori mai fericit sa poti vedea pe cineva care chiar sufera de lipsuri majore ca a primit ceva de la tine. Daruieste, ofera, dedica-te sincer celor suferinzi, pentru ca ceea ce primesti inapoi din asemenea gesturi conteaza mai mult decat toate lucrurile materiale de care ai parte zi de zi.

HOROSCOP SCORPION

Uneori e nevoie si de mici compromisuri, iar tu esti una din zodiile care le poate face usor, fara sa le puna la suflet si fara sa le transforme in motiv de depresie. Esti constient ca, de dragul altora, mai trebuie uneori sa-ti calci si pe mandrie, sa iti inabusi si propriile dorinte, pentru ca ii asezi pe ceilalti deasupra ta, cu prioritate. Nu se stie daca ei ar face la fel pentru tine, dar tu macar ai sufletul impacat ca ai putut bucura pe altul prin sacrificiile tale. Nu pretinde multumiri pentru asta!

HOROSCOP SAGETATOR

Esti foarte dinamic si plin de viata incat ar fi culmea sa lenevesti acasa. Fa ceva interesant, ceva complicat care sa consume energia din belsug pe care o detii, pentru ca ar putea da nastere unor rezultate exceptionale. Indiferent care sunt actiunile care vor primi acest plus de energie, ca e sport, ca e curatenie prin casa sau ca e putina distractie, esti ca un motor la turatie maxima care se bucura ca toate ii merg struna si care ii stimuleaza si pe ceilalti.

HOROSCOP CAPRICORN

Dragostea poate fi cea mai ciudata surpriza a acestei zile. Poti primi un semn complet neasteptat de la o persoana fata de care nutresti sentimente de iubire si care nu a reusit pana acum sa se apropie prea mult de tine. Nici nu stii cum iti da un telefon si te invita sa la o cafea! Da, cam asa pot fi noutatile sosite ca din senin, care te pot lua complet prin surprindere si care iti vor face inima sa bata din ce in ce mai tare.

HOROSCOP VARSATOR

Nu sta in asteptare sperand ca se iveste de undeva un miracol, pentru ca nu apare! Numai de tine depinde cum depasesti acel hop in care te simti blocat: e o chestiune de vointa, de liber arbitru, deci ai curajul schimbarii chiar acum! A continua sa te complaci in rutina, comoditate si monotonie nu e solutia cea mai buna pentru tine, ca atare cauta de undeva acel carlig de salvare care sa te scoata din aceasta pasivitate si sa te impinga intr-o directie noua mult mai activa. Ai sa vezi cat de usor e sa depasesti un hop doar prin ambitie, deci spune-ti chiar acum cu incredere si curaj, tie insuti: da, pot!

HOROSCOP PESTI

Ti-e dor de lucruri frumoase din trecut si ai dori cumva sa te intorci in acele timpuri, cand era iubire in viata ta, cand te simteai rasfatat si ocrotit, cand totul parea idilic. Nu exagera cu nostalgiile, pentru ca si prezentul are multe de oferit, dar nu te poti abtine sa nu compari mereu cu vremuri mult mai frumoase din trecut. Adu dupa tine, din amintiri, ce e mai bun si mai motivant pentru ceea ce faci acum, pentru ca din trecut poti extrage o resursa excelenta de energie pozitiva, pentru ca, daca atunci lucrurile au mers bine, le poti repeta si acum. Scoate de la naftalina motivatia de a mai trai totul odata ca atunci, nu regretul ca s-a dus!