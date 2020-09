HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE 2020. E ziua marilor provocări pentru unele zodii

Berbec

Este mai bine sa nu efectuati achizitii si tranzactii mari astazi. Vanzarea unei case sau a unei masini, obtinerea unui credit ipotecar sau leasingul pot fi dificile si implica unele pierderi. Ganditi-va din nou si verificati daca ati revizuit toate optiunile. Lucrurile mici sau indatoririle de rutina, in cele din urma, se pot transforma intr-o suma decenta de bani. Abtineti-va de la schimbarea vietii personale. Nu este timpul sa incepem noi relatii, sa facem pasi decisivi sau sa punem capat acesteia.

Taur

Astazi multe evenimente vor avea loc in viata Taurului fara participarea sa directa. Chiar daca sunteti nemultumit de felul in care merg lucrurile, nu va grabiti sa refuzati sau sa va indignati. Poate nu vezi intreaga imagine, asa ca, prin interventie, vei pierde mai mult decat castigi. Daca setea de activitate este atat de puternica, atunci lucreaza. La locul de munca, acasa, in gradina, nu conteaza unde, dar tine-te de maini, astfel incat o minte nelinistita sa nu iti creeze probleme. Fii punctual in afaceri. Intarzierea la o intalnire importanta sau lipsa de raspuns la apel, poate cauza pierderea unei sanse norocoase.

Gemeni

Ziua promite cooperarea cu noi parteneri, dar este mai bine sa nu schimbati locul de munca, deoarece nu vor exista propuneri demne. Vor fi progrese in afaceri si in viata personala, dar nu va grabiti, altfel puteti speria succesul cu perseverenta voastra. Daca silueta ta este ingrijoratoare, ar trebui sa cultivi o noua atitudine fata de mancare. Preferati alimentele mai putin grase. Nu neglija nici sportul. Cautati o sala de sport langa serviciu sau acasa.

Rac

Astazi, desi sefii vor avea o dispozitie buna si te vor aprecia pentru munca depusa. Ascultati cu atentie toate instructiunile valoroase, deoarece indeplinind exact dorintele conducerii, veti putea sa va distingeti si mai bine pe fundalul altor angajati. In domeniul imobiliar si al mostenirii, veti avea nevoie de consiliere juridica. Sfaturile competente va vor permite nu numai sa va pastrati proprietatea, ci si sa o cresteti in viitor.

Leu

Astazi, Leul va deveni proprietarul unor informatii care, desi nu il vor imbogati, vor ajuta la lansarea pamantului chiar si in cele mai dificile cazuri. Activitatea dvs. va fi recompensata, cel mai important, nu stati cu mainile in san. Daca nu stii ce sa faci, cauta sfaturi. Cu siguranta cineva a „umblat” deja pe drumul tau si cunoaste toate dificultatile. Viata personala se va concentra seara. Organizati o intalnire romantica.

